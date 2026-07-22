Feijóo promete una reforma del Código Civil: "No se va a regalar pasaportes; el pasaporte hay que merecerlo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este miércoles para hacer balance del curso político, asegurando que "el cambio está más cerca" y que "faltan meses" para que llegue. A lo largo de un discurso muy duro con el Gobierno de Sánchez, al que, a la cadena de escándalos, se le suma ahora la declaración de Julio Martínez contra José Luis Rodríguez Zapatero, Feijóo ha afirmado que la situación es "insostenible", que "lo ve todo el mundo" y que el próximo curso será "el del cambio". "Estamos preparados para mejorar resultados" en las urnas, ha dicho, "para dar todos los debates con valentía" y "para acometer la reconstrucción nacional desde el primer día de Gobierno".

Entre esas medidas que quiere impulsar cuando llegue al poder ha citado una reforma del Código Civil, para la que están buscando "un punto de equilibrio entre derechos y obligaciones" y "el arraigo y la presencia afectiva y efectiva" con el fin de que no se "regalen pasaportes". "El pasaporte hay que merecerlo", ha dicho Feijóo, avanzando que esa propuesta irá en consonancia con lo que hace el resto de países europeos.

El líder de los populares ha sido muy crítico con la denominada Ley de Nietos: "Ni es ley ni son nietos", ha dicho, recordando que sus consecuencias proceden de una "disposición" extraída de la Ley de Memoria Democrática que ha sido "manipulada, ampliada por una instrucción administrativa" para amplificar sus efectos. "Es ilegal, es nula de pleno derecho", ha señalado Feijóo, insistiendo en que lo que su partido quiere es "ordenar la nacionalidad futura de los españoles", garantizar que sólo se aplique a quien realmente tiene derecho a ello y denunciar que "una instrucción no puede ir contra la ley". "Estamos defendiendo el Estado de bienestar español", ha destacado.

A lo largo de su comparecencia, ha asegurado que la necesidad de cambio es un clamor y ha augurado que estas serán las últimas vacaciones de Sánchez en La Mareta. Sobre la corrupción en el Gobierno, ha denunciado que "está en el corazón del Estado", citando desde la Agencia Tributaria a la Dirección de la Guardia Civil, con la Moncloa como epicentro. "El nexo político corruptor es Sánchez", ha señalado. En cuanto a José Luis Rodríguez Zapatero y su negro horizonte judicial, ha declarado que no le "produce ninguna satisfacción sino un enorme bochorno".

Tras clamar contra un presidente que "ha pasado de gobernar en minoría a gobernar contra la mayoría", asegurar que "evidentemente esto no da más de sí" y que "no merece otra cosa que el mayor castigo electoral, porque ha sido una desgracia para este país", Feijóo ha avanzado algunas de sus propuestas para una "reconstrucción nacional" cargando contra la gestión del socialista.

Impuestos e infraestructuras

Entre las medidas económicas, ha prometido que los jóvenes pagarán un 60% menos de impuestos cuando adquieran una vivienda, vía IVA o Impuesto de Transmisiones, y se movilizarán hasta 300.000 millones de euros para infraestructuras del país. Además, se desbloqueará todo el suelo posible para construir un millón de casas: "Esta es la urgencia de este país. Ofrecer a los jóvenes algo más que billetes de tren en verano, algo más que vivir en piso compartido y repartiéndose baldas de nevera".

También ha prometido devolver a España "la seguridad jurídica que necesita". "No puede seguir siendo más fácil acceder a una casa ocupándola que comprándola".

Además, ha avanzado su intención de movilizar hasta 300.000 millones de euros para infraestructuras, ante la "decadencia" sufrida bajo el Ejecutivo de Sánchez, citando entre otras cosas la tragedia de Adamuz: "A estas alturas seguimos sin explicaciones y sin dimisiones. Lo único que ha habido es desprecio, dejadez, incompetencia, mentiras y chulería. Mucha chulería". Las inversiones abarcarán desde el agua a las redes viarias y las infraestructuras energéticas, punto en el que ha reclamado una decisión ya sobre la prórroga de la nuclear de Almaraz: "¿Cuánto más vamos a esperar a decidir la prórroga de las nucleares?".

También ha prometido "una buena política económica" que se traduzca en mejores sueldos y medidas para que "trabajar merezca la pena". Sobre la situación actual, ha citado indicadores como el encarecimiento de los alimentos, la antigüedad del parque automovilístico, que supera los 14,5 años, o la dificultad de muchas familias para permitirse vacaciones, una situación que, ha indicado, afecta a uno de cada tres ciudadanos.

Los votantes que ven TVE

Sobre la ley gubernamental más reciente, el proyecto de ley de tabaco, ha denunciado que "ha nacido mal" al no contar con "el visto bueno de las comunidades autónomas".

En el turno de preguntas ha respondido sobre el PP en las encuestas frente al reguero de escándalos socialistas. "Es milagroso que un ciudadano que se informa por TVE pueda votar al PP", ha dicho Feijóo, que ha afirmado que se siente "razonablemente satisfecho" por una "constante" de crecimiento a pesar de "los instrumentos de publicidad y demagogia" que tiene en sus manos el Gobierno. Ante los periodistas, ha avanzado que acababa de recibir encuestas internas del partido: "No estoy preocupado". Y ha citado que son el "primer partido del Partido Popular Europeo en porcentaje de voto".