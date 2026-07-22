Interceptan a 29 inmigrantes llegados en tres pateras a las costas de Mallorca y Formentera

La constante presión migratoria sobre el archipiélago balear no cesa. Durante la jornada del martes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado interceptaron a un total de 29 inmigrantes de origen magrebí que lograron alcanzar el territorio nacional. Estas nuevas llegadas ponen de manifiesto la continua actividad de las redes de tráfico de seres humanos que operan desde el norte de África.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, los agentes de la Guardia Civil de Santanyí y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) localizaron a primera hora de la mañana, en torno a las 11:20 horas, a un grupo de ocho individuos que había desembarcado frente a la línea de costa de la Colònia de Sant Jordi. La rápida intervención permitió su inmediata retención para proceder a los trámites habituales de identificación.

Apenas media hora después, a las 11:50 horas, los servicios de emergencia tuvieron que movilizarse nuevamente. En esta ocasión, fueron rescatados otros tres magrebíes que se encontraban a bordo de una precaria embarcación a unas 32 millas al sureste de la isla principal. En este operativo específico participaron los efectivos de Salvamento Marítimo, así como la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Porto Cristo y, de nuevo, los miembros de la Usecic.

El goteo de desembarcos continuó durante la misma jornada con una tercera incidencia registrada en la pitiusa menor. A las aguas del archipiélago arribó una lancha con 18 personas a bordo, localizada a unas dos millas al sur de la costa. Esta cifra eleva a casi una treintena el número de extranjeros en situación irregular que han utilizado esta ruta clandestina en apenas unas horas.

Los registros oficiales del Ministerio del Interior y las notificaciones emitidas por las autoridades dibujan un escenario persistente en lo que va de año. Hasta la fecha, se han contabilizado 195 llegadas de este tipo de embarcaciones a la región, transportando a 3.656 indocumentados. Estas estadísticas confirman la consolidación de la ruta argelina hacia el levante peninsular.

Para poner en contexto la magnitud del problema, cabe recordar las abultadas cifras con las que se cerraron los ejercicios previos. Durante el año pasado llegaron a la comunidad 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de individuos respecto al periodo anterior. La ausencia de políticas efectivas de control fronterizo y retorno por parte del Ejecutivo sigue atrayendo un flujo constante de llegadas ilegales que impacta en los servicios de acogida insulares.