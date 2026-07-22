Iustitia Europa pide al Supremo parar las altas de la Ley de Nietos por "efectos irreversibles en la voluntad nacional"

El partido Iustitia Europa ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo para paralizar de urgencia las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por entender que se están produciendo "efectos irreversibles en la configuración de la voluntad nacional".

La Ley de Nietos fue impulsada en el año 2022 por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, lo que ahora ha generado hasta dos denuncias interpuestas ante la Junta Electoral Central (JEC) por estar supuestamente manipulando el censo electoral por medio del voto CERA; es decir, el voto extranjero. La ley permitirá votar a nietos de españoles que no hayan pisado España. La mayoría de estas personas residen en países como México, Cuba o Argentina.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el partido pide al Alto Tribunal que paralice urgentemente las altas en el CERA de aquellas personas extranjeras que hayan accedido a la nacionalidad mediante "la presunción de exilio o en interpretaciones no amparadas legalmente, y que carezcan de prueba documental individualizada de la causa legal". Esto es, a todos aquellos que se hayan acogido a la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como Ley de Nietos.

De la misma forma, insta al órgano judicial a que dé orden inmediata a la Oficina del Censo Electoral (OCE) de que identifique, marque y separe en las bases de datos del censo a aquellas personas que se hayan dado de alta en el CERA mediante la misma circunstancia y "sin acreditación individualizada del exilio". Algo que justifica asegurando la necesidad de garantizar la trazabilidad para permitir su depuración sin contaminar el resto del censo. Además, requiere al tribunal a pedir un desglose mensual de las altas producidas desde la aprobación de la ley en el que se identifique a cada uno de los inscritos, el motivo por el que pudieron acogerse a la misma y la prueba documental que aportaron para ello.

"Si no se adoptan estas medidas de aseguramiento, nos encontraríamos ante un escenario donde, incluso ganando el recurso principal —interpuesto ante la Junta Electoral Central (JEC)—, la sentencia sería inejecutable porque no habría forma de distinguir qué electores entraron en el censo bajo las presunciones ilegales de la Instrucción de 2022 y cuáles no. Como bien señala el voto particular de los vocales discrepantes de la JEC en el Acuerdo 204/2026, la inacción ahora provocará 'efectos irreversibles' en la configuración de la voluntad nacional", asegura el escrito.

De la misma forma, recalca que "la actualización periódica y continua del censo, unida a la proyección inminente de procesos electorales, determinan que, de consolidarse las altas cuestionadas y materializarse en el sufragio activo, se generaría un daño estructural irreversible". Asimismo, señala que la medida cautelar es "rigurosamente proporcionada" por tener carácter provisional y no extinguir derechos civiles. Algo que, además, garantizaría, a ojos del partido, la "pureza del sufragio universal frente a alteraciones no justificadas".

Por su parte, el líder de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha destacado que el volumen de las altas censales no ha sido publicado por parte de la OCE, provocando una situación de opacidad que no permite conocer la voluntad de la norma. "Una vez celebradas las elecciones, ninguna sentencia puede reconstruir por completo la voluntad popular expresada en las urnas; por eso hemos actuado ahora y por eso las medidas cautelares son esenciales", ha sentenciado.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com