Un juzgado de Madrid abre diligencias contra la hermana de Puente por la Ley de Nietos y las traslada a la Fiscalía

El Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid ha abierto diligencias previas contra la hermana del ministro Óscar Puente, Sofía Puente, a causa de la querella interpuesta por la Asociación Hazte Oír y ha dado traslado a la Fiscalía. Se trata de un trámite muy preliminar y habitual que no implica obligatoriamente que la juez observe indicios de delito.

Sofía Puente dictó la instrucción, a juicio del querellante de forma falaz, de la norma que posteriormente ha dado pie a la obtención de la nacionalidad de extranjeros descendientes de personas que perdieron su condición de españoles tras la Guerra Civil. Se le acusa de un delito de prevaricación administrativa por estos hechos, referentes a la instrucción de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el año 2022, cuando Sofía Puente ejercía el cargo de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la titular del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, Inmaculada Lova Ruiz, ha abierto diligencias previas y ha dado traslado al Ministerio Fiscal: "Examinadas la querella y ampliación de la misma presentadas por la representación de la ASOCIACIÓN HAZTEOÍR.ORG, frente a SOFÍA PUENTE SANTIAGO, dese traslado de las mismas al Ministerio Fiscal, para que emita informe sobre su admisión y diligencias a practicar, y con su resultado se acordará lo procedente".

Esto quiere decir que la magistrada da el primer paso para estudiar los posibles delitos cometidos por la hermana del ministro Óscar Puente, que ha sido acusada por parte de la asociación de haber cometido un presunto delito de prevaricación administrativa. No quiere decir obligatoriamente que observe indicios suficientes de delito, sino que, como es habitual, quiere conocer previamente la opinión del Ministerio Público antes de realizar actuaciones. Como apunta la juez de instrucción, ha examinado tanto la querella como la ampliación de la misma.

En esta última se procedía a informar de nuevos indicios que habían surgido a través de informaciones periodísticas en contra de la hermana del ministro de Transportes por su instrucción en cuanto a la Ley de Nietos. En esta, se pedía también que se exija al Ministerio toda la documentación posible sobre la reunión de Sofía Puente con representantes en el extranjero; los borradores de la instrucción y los cambios en la posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE); y nuevas testificales entre las que destaca la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, y su sucesor, Félix Bolaños. Además, se pide que declaren los responsables de Memoria Democrática y Exteriores, Ángel Víctor Torres y José Manuel Albares, respectivamente.