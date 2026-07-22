La sociedad que canalizó los cupos de PDVSA para financiar al PSOE intentó contratar a Zapatero a través de 'Julito'

La sociedad Apamate Corporate and Trust intentó contratar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a través del empresario Julio Martínez, alias Julito. Dicha sociedad canalizó los cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana Pdvsa por valor de 250 millones de dólares para financiar ilegalmente al PSOE de Pedro Sánchez.

Julio Martínez ha declarado este martes como investigado durante más de tres horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. El empresario ha asegurado al juez que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien le puso en contacto con la compañía Plus Ultra y con la que fuera n.º 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Julio Martínez ha desvelado ante el juez Calama que el banquero ligado al chavismo y al narcotráfico supuestamente fallecido, Francisco Flores, intentó contratar los servicios de Zapatero como asesor en Análisis Relevante a través de la sociedad Apamate del propio Flores. El propio Martínez ha señalado al juez que él sí cree que Flores ha fallecido en realidad".

"Según Julio Martínez, todos querían contratar a Zapatero como asesor por sus contactos políticos a nivel internacional. No obstante, Martínez rechazó la propuesta de Francisco Flores porque Apamate no era una sociedad española", añaden. En la actualidad, la sociedad Apamate es investigada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en el caso Plus Ultra y por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la causa de la financiación ilegal del PSOE.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Francisco Flores finalmente logró contratar los servicios de asesoría de Zapatero en Análisis Relevante a través de la sociedad Softgestor S.L. Durante su comparecencia, Julio Martínez ha subrayado que Zapatero fue quien hizo de enlace directo con Delcy Rodríguez y con la aerolínea Plus Ultra".

Cabe destacar que en el escrito remitido al juez Calama este lunes por la defensa de Julio Martínez, liderada por la abogada María Dolores Márquez de Prado, ya se afirmaba que "Francisco Flores tenía gran interés en contar con el asesoramiento directo del expresidente Rodríguez Zapatero, a quien había conocido en Venezuela y con el que le unía una buena relación".

La compañía Apamate Corporate and Trust que hace de nexo entre el caso Plus Ultra, la financiación ilegal del PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero toma su nombre de uno de los árboles ornamentales más emblemáticos de Venezuela, el apamate, célebre por su espectacular floración rosada. Dicha sociedad está administrada por el ciudadano español nacido en Venezuela, Carlos Parra Delgado, y a su vez la mercantil está vinculada a Francisco Flores. El grupo empresarial Kingdom que creó Flores y su fundación comunicaron el pasado mes de febrero su muerte a los 55 años.

Francisco Flores.

La declaración de Aldama sobre Apamate

Tal y como publicó en exclusiva este diario, Víctor de Aldama explicó el pasado mes de marzo al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que la sociedad Apamate Corporate and Trust, vinculada a Francisco Flores, fue empleada en la operación de financiación ilegal del PSOE. Concretamente, dicha sociedad canalizó los cupos de petróleo de Pdvsa por valor de 250 millones de dólares que sirvieron para financiar de forma irregular al Partido Socialista y la Internacional Socialista que preside Sánchez.

Aldama relató a su vez al juez Moreno que Apamate fue la sociedad clave en la trama delictiva del PSOE para financiarse ilegalmente con fondos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro. El empresario explicó en la Audiencia Nacional que José Luis Ábalos inició los trámites para canalizar los fondos de los cupos de petróleo de Pdvsa a través de Apamate y que, posteriormente, José Luis Rodríguez Zapatero tomó el relevo en esta gestión. Además, el empresario apuntó que Zapatero canalizó los cupos de Pdvsa a través de Apamate efectuando distintos pagos y empleando cuentas bancarias en diferentes países como Panamá o Rusia.

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