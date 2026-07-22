Los alcaldes de Guadalajara y Teruel ante los incendios: "Si el hombre no domina el monte, el monte acaba con el hombre"

Rosana Laviada ha entrevistado en el programa Es la Mañana de Federico a los ediles de varias localidades afectadas en Teruel y Guadalajara para analizar el impacto de las llamas y la gestión del medio rural. Pues el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que ha arrasado al menos 30.000 hectáreas, es ya el segundo por superficie quemada de la serie histórica, después del registrado en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Orense, Lugo y León), en 2025, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

"Estamos con más tranquilidad, con una tranquilidad del 90% sobre la seguridad de los núcleos de población", ha señalado a primera hora el presidente de Castilla-La Mancha, a Emiliano García Page, "empezaremos en el día de hoy a plantearnos el posible de regreso o la posible entrada de vecinos a los municipios, donde ya entendemos que la situación está fría". Por su parte, la ministra Sara Aagesen ha comunicado que han sufrido "más de 90.000 hectáreas, 21 grandes incendios forestales en lo que llevamos de año".

Ovidio Ortín, alcalde de Ejulve

El alcalde de Ejulve, Ovidio Ortín, ha explicado en Es la Mañana de Federico que "ahora mismo más o menos está controlado" debido a la menor intensidad del viento que ha permitido estabilizar el fuego en su zona tras quemar una amplia superficie forestal. Hasta el momento, el alcalde desconoce la hora en la que se originó, pero insiste en que se está trabajando en ello.

"Más o menos que se estiman las 1.400 hectáreas afectadas", añadiendo que no fue necesario evacuar el casco urbano principal pero sí desalojar por precaución a los vecinos de municipios y pedanías colindantes como Molinos y La Cañadilla.

Miguel Iranzo, alcalde de Alcorisa

Por su parte, el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, ha detallado cómo su localidad se ha volcado durante la madrugada para acoger a 200 vecinos, evacuados del municipio de Molinos, en el polideportivo y el albergue municipal: "Vamos a hacer todo lo posible para que esas personas estén a gusto estos días en nuestro pueblo".

Además de dar cobijo a un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en el frontón local mientras las familias afectadas permanecen a la espera de recibir autorización técnica para regresar a sus casas.

Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón

En la provincia de Guadalajara, el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban, ha mostrado su preocupación por los focos que aún persisten en las inmediaciones del río Sorbe: "En cualquier momento puede otra vez encenderse".

Asimismo, también ha criticado con dureza las políticas ambientales estatales, afirmando que las administraciones legislan de espaldas al pequeño porcentaje de población que habita el medio rural. Eugenio se ha mostrado tajante sobre la necesidad de actuar en la masa forestal, afirmando que "esto no es un cuadro de Goya ni un bodegón de materia muerta, es un monte vivo y muy agresivo", para sentenciar a continuación que "si el hombre no domina el monte, el monte acaba con el hombre, como se está demostrando", por lo que se debería intervenir en la limpieza de los montes. "Las administraciones están dejándose la vida, no pueden traer más de lo que tienen", señala, "la gente de mi pueblo está muy preocupada, ya poniéndose nerviosa", añade, "nosotros lo que nos toca ahora es colaborar, ayudar y tratar de apagar el incendio".

Además, ha denunciado con contundencia la falta de atención hacia los municipios pequeños, señalando que "hay telefonía para todos no, pero para el 98%, y ese 3% que vivimos en los pueblos, ¿dónde vivimos, en la Edad Media todavía?"

Francisco Javier López, alcalde de Galve de Sorbe

Finalmente, el alcalde de Galve de Sorbe, Francisco Javier López, ha relatado las complicaciones del confinamiento que sufre su municipio y la evacuación preventiva de un campamento infantil procedente de Valencia, sumándose plenamente a las denuncias de sus compañeros sobre la falta de trabajos de prevención, "esto se podría evitar del todo, pero sí se podría prevenir un poco si en invierno, en primavera, se hicieran los trabajos que se tienen que hacer" y lamentando que "los montes están demasiado sucios" y descuidados por la pérdida de la ganadería tradicional y las restricciones burocráticas que impiden actuar, porque "antes, cuando los pueblos estaban llenos, la gente se traía muchas cosas del pinar y el pinar estaba limpio".

Asimismo, López ha cuestionado la falta de visión económica de las autoridades al enfatizar que "si valoramos lo que nos está costando el poner los medios para apagar este incendio, al final es preferible intentar prevenir porque el coste no sé si va a ser el mismo o incluso más barato, y además no perdíamos el valor ecológico de todos nuestros montes milenarios".