Marruecos roza las 100.000 nacionalizaciones en Europa: una de cada dos se concede en España

Hasta 97.147 ciudadanos marroquíes adquirieron la nacionalidad de un país de la Unión Europea o de Noruega en el año 2024, predominando España, que concedió el pasaporte español a 42.910 marroquíes. Con estas cifras, el país africano se sitúa en segundo lugar en la clasificación europea, solo detrás de Siria, según el informe Asylum and Migration Overview 2025 de la Red Europea de Migraciones, consultado por Libertad Digital.

Estas casi 100.000 nacionalizaciones de marroquíes en toda Europa durante el año 2024 -casi la mitad en España- muestran la fuerte influencia del país vecino en el Viejo Continente en los últimos años, siendo el segundo país de origen más representado suponiendo el 9,2% del total, solo por detrás de Siria, que representa el 10,7% del total después de tener a 113.831 sirios nacionalizados. Albania queda lejos en tercer lugar con 48.118 adquisiciones, representando el 4,5% del total.

Esta considerable influencia marroquí no es nueva. Marruecos ya figuraba entre las tres primeras nacionalidades en 2022 y 2023, junto con Siria y Albania. Eso sí, el número de marroquíes beneficiados ha disminuido levemente durante los dos últimos años. Había 112.769 que adquirieron nacionalidad europea en 2022, representando el 12,7% del total. Esta cifra bajó a 106.568 en 2023, y luego a 97.147 en 2024. La disminución alcanza así el 8,8% en un año y casi el 14% en comparación con 2022. La proporción de marroquíes entre los nuevos ciudadanos también disminuyó, pasando del 12,7% al 9,2% en dos años.

Datos de nacionalizaciones en toda Europa en el año 2024.

Esta disminución de marroquíes nacionalizados contrasta con el número total de nacionales de países terceros que adquirieron la nacionalidad en la Unión Europea o Noruega, que aumentó significativamente. En concreto, en 2022, hubo 890.932 nacionalizados, en 2023 956.373 y luego 1.060.515 en 2024.

España, campeona de nacionalizaciones de marroquíes

La cercanía territorial con el país vecino ha colocado a España como la número uno en las nacionalizaciones de marroquíes. Como ya informó Libertad Digital, en 2024, España batió el récord de nacionalizados desde que hay registros. 252.476 extranjeros obtuvieron la nacionalidad española en dicho periodo, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por este diario. En concreto, Marruecos fue la mayor beneficiada con 42.910 nacionalizados, después de Colombia y Venezuela.

Una dinámica que se repitió también el año pasado. En 2025, Marruecos también fue la mayor beneficiada en España con 42.114 beneficiarios de un total de 300.000 extranjeros que obtuvieron el pasaporte, un 18,7% más que en el año 2024.