Más de 350.000 inmigrantes han entrado de forma ilegal en España a través de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla en las últimas tres décadas, según recoge el informe 'Demografía de Canarias, Ceuta y Melilla: la porosa frontera sur de España', publicado por CEU Cefas y consultado por Libertad Digital. En dicho estudio se advierte de las peligrosas "ambiciones expansivas" de Marruecos con estos territorios y la creciente islamización de Ceuta y Melilla.

Así, desde 1994 han llegado por mar a Canarias 270.218 inmigrantes en situación irregular, más de la mitad de ellos (142.539) entre 2021 y 2025, años en los que Pedro Sánchez ha estado en la presidencia del Gobierno. En Ceuta y Melilla, donde las entradas se producen principalmente por tierra, el informe estima entre 85.000 y 100.000 llegadas irregulares en los últimos treinta años.

Canarias ha funcionado principalmente como puerta de entrada hacia la Península. Entre 2021 y 2025 llegaron por mar 124.751 personas, mientras que la población residente nacida en África aumentó en unas 9.600. En Ceuta y Melilla, en cambio, la cercanía con Marruecos ha tenido un impacto más profundo sobre la composición demográfica de ambas ciudades.

"Las fronteras de Canarias, Ceuta y Melilla son traspasadas de forma recurrente e ilegal desde hace décadas por abundante inmigración procedente de Marruecos y otros países africanos, sin que las autoridades españolas hayan logrado garantizar eficazmente su integridad. Sobre Ceuta y Melilla penden reivindicaciones territoriales marroquíes y su población ya es, en gran medida, de origen o sustrato familiar marroquí. También Canarias es señalada en ocasiones por autoridades de Rabat como objeto de ambiciones expansivas", advierten desde CEU Cefas.

Por estos motivos, recuerdan que "Ceuta y Melilla reciben en los medios de comunicación y en los estudios sociodemográficos una atención muy superior a la que les correspondería por su peso poblacional en España (menos del 0,4% de su población total entre ambas ciudades)". A su juicio, esto se debe a factores singulares como "su ubicación geográfica, las reivindicaciones territoriales marroquíes asociadas a esos enclaves, las numerosas violaciones de sus fronteras por personas procedentes de Marruecos, y el peso enorme y creciente en ambas ciudades de sustrato marroquí-musulmán, con las transformaciones en la vida pública que esto va entrañando".

Con este contexto, el informe añade que, sin nuevos flujos migratorios, Canarias podría "perder el 60% de su población antes de finales de siglo". Por el contrario, Ceuta y Melilla presentan las edades medias "más bajas del país", 39,26 y 37,66 años, respectivamente, y cuentan con más nacimientos que defunciones. Además, los investigadores destacan que más del 86% de la población nacida en el extranjero residente en ambas ciudades procede de Marruecos y sostiene que la población de origen marroquí-musulmán "podría ser ya mayoritaria entre niños y jóvenes". Según el estudio, los nombres de origen árabe representan el 81,1% de los veinte nombres masculinos más frecuentes entre los nacidos entre 2020 y 2024 en Ceuta y superan el 90% en Melilla.

El estudio fue dirigido por el catedrático emérito de la Universidad CEU San Pablo Joaquín Leguina y coordinado por el responsable del Área de Estudios y Análisis Social de CEU Cefas, Alejandro Macarrón. Dicho informe ha sido elaborado a partir de datos del INE, Eurostat, los Ministerios del Interior y de Sanidad y Naciones Unidas, entre otras fuentes oficiales.