El juez Ismael Moreno devuelve a Aldama una copia de sus móviles, donde tiene "mensajes de todos"

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado devolver al empresario Víctor de Aldama una copia de sus teléfonos móviles requisados cuando fue detenido en el marco del caso Koldo.

El empresario ha pedido en reiteradas ocasiones una copia del material que le incautaron durante el registro de su domicilio para hacer frente de forma más concreta a las causas judiciales en las que se encuentra investigado. De hecho, al respecto de sus terminales móviles, llegó a decir que podrían probar numerosos contactos con "altos cargos" del Gobierno de Pedro Sánchez: "Tengo mensajes de todos menos de Santos Cerdán".

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional ordena la devolución de una copia de sus tres teléfonos requisados en febrero de 2024. Después, volvió a ser detenido en el marco del caso Hidrocarburos e ingresó en prisión en octubre de ese mismo año. A su salida de prisión y después de que Pedro Sánchez asegurase que no lo conocía de nada, dijo que "tiene alzhéimer" y "que no se preocupe, que va a tener pruebas de todo".

"Dada cuenta; por recibido el anterior informe del Ministerio Fiscal, de fecha 21/07/26 por el que no se opone a que sea facilitada al investigado, VÍCTOR GONZALO DE ALDAMA DELGADO, una copia de los 3 teléfonos móviles intervenidos en su domicilio el 20/02/24 (iPhone 15 Pro, iPhone 13 Pro y iPhone 11 Pro), intégrese en la presente pieza de su razón (Ac. 2068); visto su contenido, no procede la devolución de los mismos acordándose, en su caso, librar oficio dirigido a la fuerza policial actuante a fin de que remitan una copia del volcado/clonado del contenido de los mencionados terminales y, verificado que sea, se acordará la entrega de la copia a dicha parte", ordena el juez Ismael Moreno.

Así, el empresario podrá obtener la documentación que guardaba en sus teléfonos móviles, donde guardaría, según ha advertido en varias ocasiones, munición contra personas cercanas al presidente del Gobierno. De hecho, han sido varios los ministros que han asegurado no haber tenido contacto con él antes de que se demostrase una relación con el empresario. La exministra Reyes Maroto dijo no recordar haber contactado con él antes de que se destapasen 42 mensajes intercambiados entre ambos. De la misma forma ocurrió con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que dijo no conocerlo y después se desveló que habían mantenido una reunión junto a varios dirigentes de la aerolínea Air Europa.

En este sentido, otros dirigentes socialistas como Ángel Víctor Torres y María Jesús Montero han quedado salpicados por su presunta relación con Aldama después de asegurar que jamás se habían conocido.