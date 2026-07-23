El juez ordena investigar las cuentas de la mujer, la hermana y el cuñado de Cerdán por comisiones de obra pública

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado a la Fiscalía que investigue las cuentas del entorno más próximo del exsecretario de organización Santos Cerdán por considerar que podrían haber funcionado como una "fuente alternativa de ingresos no declarada" para cobrar mordidas ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.

La investigación que instruye la Audiencia Nacional sitúa a Santos Cerdán como el líder de una trama de adjudicaciones irregulares de obra pública que habría operado durante años en favor de determinadas constructoras, especialmente Acciona. La causa, enmarcada en el caso Koldo, investiga si, aprovechando la influencia política de Cerdán, el entonces ministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, manipularon contratos públicos a cambio del pago de comisiones ilegales. El juez investiga delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Ismael Moreno ordena investigar las cuentas de Paqui Muñoz, mujer de Cerdán; Antonio Muñoz, cuñado del exdirigente del PSOE; y Belén Cerdán, hermana de Cerdán y exteniente de alcalde de Milagro, pueblo natal del exnúmero tres de Pedro Sánchez. Esta decisión se toma después de haber analizado las cuentas de Cerdán.

"Se ha conferido traslado de las presentes Diligencias al Ministerio Fiscal para ser oído sobre la petición formulada, las que ha devuelto con el informe que antecede que queda integrado en la presente causa en acontecimiento EJE 2194 interesando se acceda a las medidas solicitadas por la unidad actuante en su oficio con registro de salida número 122/2026 de fecha 14.07.2026 dado que 'el informe ha sido elaborado teniendo en cuenta únicamente los productos financieros en los que figura o ha figurado Santos Cerdán como titular o autorizado y, en vista de la estrecha relación con personas de su entorno familiar, como su mujer Francisca Muñoz Cano, su hija Alba Cerdán Muñoz, su hermana María Belén Cerdán León y su cuñado Antonio Muñoz Cano, quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Servinabar".

En este sentido, "se hace necesario poder acceder a la información financiera de estas personas de su entorno familiar en pro de completar el estudio financiero de Santos Cerdán y su entorno, librándose mandamientos a diversas entidades -BBVA S.A., CaixaBank S.A., Santander S.A., Cajasur Sociedad Cooperativa de Crédito y Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito-, a fin de que aporten la correspondiente información respecto a los distintos productos financieros que se relaciona".

En el presente caso, según apunta el auto, las diligencias ordenadas "no se basan en meras sospechas", sino que existen "claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en la comisión de los delitos de pertenencia a la organización criminal". Así, se recalca que la investigación se encuentra ante "delitos graves", dada la cuantía de las presuntas mordidas.

De hecho, el auto ya señala otras fuentes de ingresos no declaradas como los fondos procedentes de ingresos en efectivo realizados por Koldo García y su esposa, Patricia Úriz. Además, se da cuenta de unos ingresos de más de 18.000 euros de origen desconocido y de la utilización de Cerdán y su mujer de una cuenta a cargo de la empresa Servinabar —compañía presuntamente instrumental utilizada para cobrar mordidas— con la que habrían ahorrado gastos personales. La utilización de esta tarjeta coincide con los tratos por parte de Servinabar con Acciona, que recibió contratos públicos del Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, se indica, asimismo, que "se ha complementado el análisis bancario de Servinabar efectuado en el Informe 177/2025, habiéndose podido concluir que el 87,04% de los ingresos de la mercantil provienen de Acciona o proyectos vinculados a ésta". Otro 2,48% provendría de otras empresas que también se encuentran siendo investigadas y un 0,66% proveniente de empresas vinculadas a Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com