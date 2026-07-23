El Supremo rechaza que los aludidos por Aldama en el juicio Koldo puedan demandarlo por calumnias

El presidente del tribunal que juzgó a la trama Koldo en el Tribunal Supremo, Andrés Martínez-Arrieta, ha rechazado que los aludidos por el empresario Víctor de Aldama durante la vista oral puedan querellarse contra él por calumnias.

Víctor de Aldama acusó tanto a empresarios como dirigentes políticos del PSOE de formar parte de forma directa o indirecta de la organización criminal liderada por el exministro José Luis Ábalos. De hecho, aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era "el uno" en el escalafón de la organización criminal. Además acusó a los socialistas de realizar actividades ilícitas con el objetivo de conseguir financiación para el Partido y la Internacional Socialista. Aldama señaló directamente al Grupo Azvi como pagador de la trama Koldo a cambio de adjudicaciones de obra pública y presentó correos para demostrarlo.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Martínez-Arrieta rechaza que el presidente del Grupo Azvi, Manuel Contreras Cano, pueda querellarse contra Aldama por haberlo acusado desde el banquillo de pagar comisiones ilegales a la trama. El presidente de la constructora "argumenta que el Sr. Aldama, tanto en instrucción, como en su escrito de defensa y en el acto del juicio oral, le atribuyó a Manuel Contreras Cano y a Grupo Azvi el pago de una cantidad monetaria, como contraprestación para la adjudicación de una obra pública, gracias a la mediación del Sr. Víctor de Aldama".

"Se denuncia que estas manifestaciones son falsas, lo que se sustenta en las razones que se indican. Se argumenta que estos hechos no fueron objeto de acusación ni de mención en el informe en el acto del juicio, por parte de ninguna de las acusaciones personadas, que esos hechos falsamente atribuidos no son objeto de investigación en otras causas, que no se mencionan en la sentencia, que no tienen conexión con el objeto del proceso y que, en consecuencia, no eran necesarias para el ejercicio del derecho de defensa de D. Víctor de Aldama", recuerda el magistrado acerca del escrito presentado por el presidente de Azvi.

En este contexto, el magistrado señala que no ha lugar a la presentación de una querella porque las expresiones que realizó Aldama en sede judicial sí que se enmarcan en su derecho a la defensa —en caso de que no fueran ciertas, un acusado tiene derecho a mentir en un juicio—. Además, estas manifestaciones "fueron objeto de valoración en la presente causa, por parte del Tribunal, en el contexto del ejercicio de tales derechos, sin que, en la ponderación en el conflicto entre el derecho al honor de un tercero y el derecho de defensa, pueda prevalecer aquel sobre este".

No al recurso de la acusación cercana al PSOE

El Supremo también ha declinado el recurso planteado por la acusación popular de Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade); una asociación cercana al PSOE que, según señalaron fuentes jurídicas a Libertad Digital, se dedicó durante el juicio a ejercer como "espía de Moncloa". Esta quería que quedase reflejada en la causa su oposición a la documental realizada por el letrado del PP, Alberto Durán, que lideraba la acusación popular unificada y que realizó —con la aprobación de todas las demás acusaciones populares menos de Adade— una rebaja en la petición de pena para Aldama por colaborar con la Justicia. El Supremo cree que no procede la aclaración pedida por la letrada de la asociación cercana al PSOE.

No al escrito de Pardo de Vera

Por otra parte, el magistrado también ha rechazado el escrito presentado por Isabel Pardo de Vera en el que pedía la nulidad de las actuaciones por considerar que se había vulnerado su derecho a la defensa. Pardo de Vera se encuentra imputada en la causa de obra pública que se investiga en la Audiencia Nacional. Asegura la expresidenta de Adif que la sentencia contiene expresiones que la relacionan a ella con la trama y que la pueden perjudicar en la causa en la que se encuentra imputada.

"No ha lugar a la admisión a trámite del incidente planteado. En primer lugar, la Sra. Pardo de Vera no ha sido parte en esta causa, lo que impide la incoación del incidente en los términos previstos en el art. 241.1 LOPJ. Además, en esta causa ha comparecido como testigo y las afirmaciones que se contienen en la sentencia dictada por esta Sala se circunscriben a la valoración de su declaración testifical, en conjunto con el resto de la prueba practicada, en relación exclusivamente con los hechos enjuiciados en el presente procedimiento, con todas las garantías, en el acto del juicio oral y en el que, incluso, la Sra. Pardo de Vera estuvo asistida por letrado", sentencia el escrito.