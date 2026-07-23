Fracasa la operación blanqueamiento: hasta en TVE reconocen que Zapatero no ha aclarado nada

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero decidió hablar por primera vez, en RTVE, tras su imputación, pero sus explicaciones no terminaron de convencer a nadie, ni siquiera a los tertulianos que participaron en el especial de Mañaneros que buscaba limpiar en algo la imagen de una figura clave para el sanchismo.

Tras las exiguas explicaciones del presidente, que proclamó su inocencia y prometió que lo demostraría ante el juez, ni siquiera todos los tertulianos de la mesa de Javier Ruiz quedaron del todo convencidos. "Han quedado lagunas", dijo Marga Ferré, "debería dar explicaciones más largas y tendidas". "Un paso atrás", afirmó Javier Gállego en alusión a sus palabras sobre las joyas, que incluyeron afirmaciones tan poco verosímiles como "lo teníamos ahí sin uso, sin destino".

"Hay algo que se nos escapa", lamentó Ana Pardo de Vera, que dijo que había visto "triste" al expresidente, "como si llevara un peso encima muy grande". La tertuliana sí dijo al menos que le vio "muy contundente" sobre Plus Ultra. Mientras, Cristina de la Hoz señaló que "quedan dudas" y que había prometido aclaraciones sin decir cuándo.

Sólo Chema Garrido defendió sin fisuras al expresidente reiterando lo que el propio Zapatero dijo una y otra vez ante Ruiz: "Quien acusa tiene que probar, es muy importante resaltar esto, esperemos a que haya pruebas".

Desde los pasillos del Congreso se escucharon muchas críticas al expresidente y por extensión a Sánchez. "Había muchas incógnitas que tenía que responder y no ha respondido a ninguna", declaró la portavoz del PP, Ester Muñoz, que destacó que Zapatero "no solo ha ido a defenderse sino que ha ido a defender a Sánchez". Pepa Millán, portavoz de Vox, lamentó que fuera a RTVE como si fuera "una estrella" mientras que para Isabel Díaz Ayuso se vio que "el Gobierno opera a modo de régimen, utilizando los medios para que tengamos que creer que a un socialista no se le puede juzgar". Desde Sumar, Alberto Ibáñez dijo que él sí cree que "las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son".