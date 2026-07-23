Gibraltar multa por primera vez a un taxi español: 300 libras por entrar en el Peñón

El Gobierno de Gibraltar ha dado un paso más en la regulación del transporte transfronterizo al imponer la primera multa fija a un taxi español por operar en el Peñón sin la autorización correspondiente. La sanción, que asciende a 300 libras, fue notificada tras interceptar el vehículo en Devil's Tower Road.

Según ha informado el Ministerio de Transporte gibraltareño en un comunicado oficial, el conductor incurrió en una infracción directa al utilizar un vehículo de motor para la prestación de un servicio público sin poseer la licencia expedida por la Comisión de Transporte local.

Sin marco para el servicio transfronterizo

A pesar de la reciente eliminación de los controles en la Verja, las autoridades gibraltareñas han enfatizado que la normativa que regula el transporte público no ha sufrido modificaciones. El acuerdo marco entre la Unión Europea y el Reino Unido no contempla la prestación de servicios de transporte transfronterizos, razón por la cual se han instalado señales de advertencia en el acceso fronterizo.

Desde la entrada en vigor del Tratado, efectivos de la Policía Real de Gibraltar (RGP) e Inspectores de Transporte han desplegado un operativo continuo en la frontera para interceptar a los taxis españoles, informarles del marco legal vigente e denegarles la entrada al Peñón.

Posible endurecimiento de las penas

El Ejecutivo gibraltareño avisa de que vigilará el cumplimiento de la ley para garantizar que el servicio sea prestado exclusivamente por la flota local.

Asimismo, ha recordado que la legislación contempla medidas más severas —como la expulsión o confiscación del vehículo— y ha adelantado que se encuentra evaluando un incremento en la cuantía de las multas para desincentivar futuras infracciones en el territorio.