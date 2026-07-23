Iustitia Europa pide al Tribunal de Cuentas que exija a David Sánchez 340.000 euros de sus sueldos en Badajoz

El partido Iustitia Europa ha presentado un escrito ante el Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano para que exija a David Sánchez que devuelva más de 340.000 euros de los sueldos que cobró como asalariado de la Diputación de Badajoz.

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó al hermano del presidente del Gobierno a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La sentencia destacó que se ha juzgado una "actividad criminal de despacho, organizada y en el seno de una Corporación piramidal, fuertemente jerarquizada, de carácter presidencialista". Todo ello, en referencia a la Diputación Provincial de Badajoz que presidía el socialista Miguel Ángel Gallardo, condenado a 18 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación después de que el organismo público creara un traje a medida para enchufar al hermano de Pedro Sánchez.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el partido reclama al Tribunal de Cuentas que David Sánchez devuelva 340.572,36 euros de sueldos públicos que cobró de la diputación. "Según la información publicada tomada como referencia, D. David Sánchez Pérez-Castejón habría percibido de la Diputación Provincial de Badajoz retribuciones brutas por un importe acumulado aproximado de 340.572,36 euros durante el periodo comprendido entre su contratación en 2017 y la finalización de su relación laboral en 2025", explica el escrito en referencia a sus puestos como coordinador de las Actividades de los Conservatorios y, posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

En este sentido, destaca que no es el total del gasto público en torno a la contratación de David Sánchez: "La cifra indicada no debe confundirse con la referencia presupuestaria de 123.000 euros recogida en la sentencia. Aquella cantidad correspondía a una variación del presupuesto del Área de Cultura vinculada a la creación de la nueva figura administrativa, sin que la resolución judicial la identifique como salario anual de D. David Sánchez ni desglose los conceptos que la integraban".

Por ello, insta al órgano de Chicano que recabe la documentación administrativa, laboral, económica, presupuestaria y contable relacionada con los hechos. Todo ello para determinar las cantidades que carecieron total o parcialmente de contraprestación real y acreditada e individualice a las personas responsables para que paguen por la cantidad defraudada.

De hecho, el escrito también resalta la figura de Luis María Carretero Pérez, también condenado por haber obtenido un puesto a dedo dependiente de la Diputación de Badajoz y a las órdenes de David Sánchez. Carretero Pérez era amigo del hermano del presidente del Gobierno y accedió al cargo a través de la mediación del coordinador de la Escuela de Artes Escénicas.

"Respecto de D. Luis María Carretero Pérez, la sentencia fija su nombramiento para el puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas el 26 de diciembre de 2023. La documentación remitida por la Diputación a la Audiencia cifra provisionalmente lo efectivamente cobrado por Luis María Carretero en 86.988,76 euros, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2025. En 2024 percibió 49.870,62 euros y en 2025, hasta su cese, 37.118,14 euros".

Según resalta el partido, la Audiencia Provincial de Badajoz, que considera acreditada la creación de una plaza "innecesaria y vacía de contenido esencial" destinada a David Sánchez, así como otra "igualmente vacua" reservada a Luis María Carretero, mediante procedimientos de selección calificados como puramente cosméticos o "de escaparate".

De esta forma, el líder de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha destacado la necesidad de que el desfalco público tenga consecuencias monetarias: "No basta con condenar la arbitrariedad. El dinero público debe volver a las arcas públicas cuando fue abonado sin una prestación real y suficiente".

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