La acusación popular puede solicitar al Tribunal de Cuentas que reclame al hermano del presidente del Gobierno David Sánchez la devolución del sueldo público que cobró de la Diputación Provincial de Badajoz tras ser condenado. El hermano de Pedro Sánchez habría recibido alrededor de unos 340.000 euros brutos entre los años 2017 y 2025.

La Audiencia Provincial de Badajoz condenaba la semana pasada al hermano del presidente del Gobierno David Sánchez a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El tribunal también imponía la misma pena de inhabilitación para los otros 9 acusados, mientras condenaba al expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo a 18 años por dos delitos de prevaricación.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "David Sánchez no fue condenado a devolver el sueldo cobrado en la Diputación Provincial de Badajoz porque no lo solicitó la Fiscalía, ni la administración perjudicada, es decir, la propia Diputación. No obstante, la acusación popular sí puede acudir al Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano para que este solicite al hermano de Pedro Sánchez el reintegro del sueldo cobrado como daño a los caudales públicos".

"La acción popular puede exigir la responsabilidad contable del sueldo de David Sánchez ante el Tribunal de Cuentas. Dicha responsabilidad tendría que ser sufragada por el hermano de Pedro Sánchez, pero también por Miguel Ángel Gallardo como máximo responsable de su contratación, así como por el resto de condenados involucrados en este asunto."

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz no es firme, ya que se puede recurrir en primera instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) y posteriormente, en casación ante el Tribunal Supremo. No obstante, la acusación popular ya puede iniciar los trámites en el Tribunal de Cuentas con el objetivo de que David Sánchez devuelva al erario público su sueldo cobrado de la Diputación Provincial de Badajoz".

Cabe destacar que la propia sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz se pronunciaba al respecto en estos términos: "La pretensión relativa a la devolución de los salarios obtenidos por Don David Sánchez y Don Luis María Carrero solo podría ser ejercida por la Entidad Local pagadora de tales sueldos o por el Ministerio Fiscal si hubiera formulado acusación. Y, a efectos meramente polémicos, tampoco podríamos conocer acerca de tal pedimento porque habría de reservarse el correspondiente pronunciamiento a la jurisdicción contable que incumbe al Tribunal de Cuentas por mor de lo dispuesto en los artículos 18 de la LO 2/1982 ,de 12 de mayo, de dicho Tribunal y 49 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del mismo".

"Actividad criminal de despacho"

La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 377 páginas que condena al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, consideraba probados los hechos fundamentalmente en base al resultado que arroja la prueba indiciaria que se deriva de los correos electrónicos analizados por la UCO, amén de la documentación remitida por la Diputación de Badajoz y de las testificales practicadas de los Directores de los Conservatorios, etc., además de las propias declaraciones prestadas en fase de instrucción por el acusado David Sánchez que fueron introducidas en el acto del juicio.

Según la sentencia, al tratarse de una actividad criminal "de despacho", organizada y en el seno de una Corporación de pequeña entidad, piramidal, fuertemente jerarquizada, de carácter presidencialista, es difícil la existencia de prueba directa (declaraciones de testigos altos cargos mediatizados por sus superiores, algunos de los cuales han promocionado profesionalmente durante el proceso). Carece de relevancia acreditativa la prueba propuesta por las defensas orientada a demostrar el cumplimiento de los trámites administrativos en los procedimientos de creación, adjudicación y modificación de las plazas, procedimientos estos de carácter cosmético, al igual que pretendida dotación de contenido de las plazas creadas con el exclusivo designio de favorecer los intereses personales de los adjudicatarios y no de atender necesidades de interés general.

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