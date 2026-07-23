La Audiencia de Madrid impide a Aldama personarse como perjudicado en el caso de las cloacas que investiga Zamarriego

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado un recurso de apelación interpuesto por Víctor de Aldama en el que el empresario pedía personarse como perjudicado en el caso de las cloacas del PSOE que está siendo investigado por el juez instructor Arturo Zamarriego en los Juzgados de Instrucción de Madrid.

Zamarriego comenzó a investigar las presuntas prácticas de la cloaca del PSOE antes que el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Central Número 5; sin embargo, la investigación del juez de la Audiencia Nacional se encuentra más avanzada, ya que contó con los registros en los domicilios de los imputados, a los que estaban investigando por el cobro de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de la Sepi. Al mantener ambos magistrados su intención de seguir investigando el caso, corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidir qué tribunal es competente para ello, algo que hará este mismo viernes 24 de julio.

En este contexto, la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto un recurso de apelación presentado por Aldama que recurría la decisión de Zamarriego de no dejarle personarse como perjudicado en el proceso que se encuentra siendo investigado en los Juzgados de Plaza de Castilla. En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Audiencia Provincial de Madrid recuerda que Aldama sustentaba su acusación en audios publicados en la prensa en los que se escucha a Leire Díez hablar sobre él como un objetivo de las cloacas socialistas; por lo que se presenta como víctima de un delito de revelación de secretos.

"El contenido de esas reuniones evidenció de forma incontestable que el Sr. Aldama era uno de los objetivos claros de la trama, pues se puso de manifiesto el interés que tenía la Sra. Díaz de recabar cualquier tipo de información sobre el Sr. Aldama, en este caso por la preocupación que estaba generando en el Gobierno y en el PSOE las declaraciones judiciales prestadas por el mismo", recalca el auto.

Aun así, la Audiencia de Madrid asegura que el delito por el que Aldama se siente perjudicado no forma parte de los presuntos cometidos por Leire Díez en esta investigación. Por ello, entiende que no procede extender más allá el objeto del procedimiento hasta llegar al perjuicio de Aldama. "Resulta paradójico construir la condición de perjudicado como argumento para defender la personación en un procedimiento, sobre la posibilidad de que se amplíe el objeto del procedimiento", sentencia. Por todo ello, desestima el recurso.

Rechaza investigar a Mercedes González

La Audiencia Provincial también ha desestimado una ampliación de la querella interpuesta por el partido político Vox en la que pedía la imputación de altos cargos de la Guardia Civil como su directora, Mercedes González, o su director adjunto operativo, Manuel Llamas. La Audiencia utiliza argumentos similares a los utilizados para desestimar la petición de Aldama asegurando que la ampliación de la querella estaría expandiendo el procedimiento sin justificación, haciendo siempre referencia a las informaciones que maneja el juez Zamarriego y no el juez Pedraz.

De hecho, el magistrado de la Audiencia Nacional ya ha imputado a Mercedes González y a Manuel Llamas.

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