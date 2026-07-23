Las frases más destacadas de la entrevista a Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero ha intentado mostrarse convincente y seguro en una entrevista en TVE que ha dejado algunas frases memorables y muy pocas respuestas a los interrogantes que rodean a su presunta intervención en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, a los pagos de Análisis Relevante, al papel de sus hijas, también imputadas, y a las joyas que la UDEF encontró en la caja fuerte de su despacho.

Sobre el rescate de Plus Ultra y su participación en Análisis Relevante, las respuestas de Zapatero han sido muy reiterativas, con un mismo hilo conductor: negarlo todo. "No supe en ningún momento que se iba a rescatar a Plus Ultra". "Lo único que hice fue llamar a un directivo del Santander para facilitar un contrato", negando que eso sea una influencia. "Vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien o reunirse con alguien es ejercer una influencia", ha dicho.

"Nunca participé en ninguna sociedad ni firmé ningún contrato con ningún cliente". "Todo mi trabajo de Análisis Relevante fue de consultoría", ha dicho en otro momento de la entrevista.

También con respecto a Análisis Relevante, pero en relación a sus hijas, ha dicho que "Análisis Relevante no es una empresa para desviar dinero a mis hijas". El expresidente ha negado que sus hijas se hayan beneficiado de la empresa Análisis Relevante de su socio Julio Martínez, y ha dicho que sus hijas van a presentar todos los contratos, incidiendo en que no han cobrado por trabajos que no han hecho. Cuando se le pregunta sobre si sus hijas hicieron de testaferros con él, el expresidente ha dicho visiblemente enfadado, o fingiendo estar enfadado, que le parecía "increíble" que se le preguntase eso.

Quizás las explicaciones menos convincentes o más decepcionantes, porque en realidad no han sido explicaciones, son las referidas al botín de joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz, valoradas en 1.300.000 euros. Sobre ellas ha dicho que "son un regalo de cortesía personal de hace muchos años" y lo ha achacado a personas de la familia. "No voy a decir el país de donde proceden estas joyas, quiero reservar las explicaciones para el juez". "Las joyas no tenían afán patrimonial. Estaban ahí y ya está" y ha añadido que el valor de las mismas será "sometido a contradicción".

Sobre su amigo Julio Martínez, Julito: "No voy a opinar de lo que ha hecho Julio Martínez, cada uno tiene su estrategia" de defensa.

Por último, Javier Ruiz le ha dicho que Felipe González había comentado que no le creía con capacidad para crear una sociedad offshore: "No sé, él sabrá de eso", ha contestado Zapatero, lanzándole una pulla.