El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la sanción de la suspensión del ejercicio profesional por la comisión de una infracción grave impuesta a una mujer farmacéutica de Vizcaya tras constatarse que dispensó más de un millar de envases de un medicamento a una misma paciente. En total, llegó a facturar casi 356.000 euros al sistema público de salud por un tratamiento que rebasaba con creces los límites de consumo recomendados y cuyas unidades ni siquiera llegaron a entregarse en su totalidad a la paciente.

La resolución constata que entre mayo de 2019 y enero de 2023 la farmacéutica sancionada dispensó a una paciente 1.334 envases de Qutenza 179 microgramos, un medicamento anestésico en formato de parches cutáneos de alta concentración con un coste unitario de 266,84 euros.

Este fármaco para el tratamiento del dolor requiere estricta supervisión médica y cada envase contiene medicación diseñada para cubrir un periodo de 90 días. Sin embargo, el TSJPV probó que la farmacéutica dispensó hasta en 335 ocasiones, suministrando cuatro envases cada vez. Es decir, una media de "unos 30 envases al mes".

Infracción grave de los deberes deontológicos

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha desestimado el recurso presentado por la farmacéutica contra la resolución previa del Juzgado de Instancia de Bilbao del 17 de febrero de 2026, la cual validaba la sanción de un mes de suspensión de empleo acordada originalmente por el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco el 5 de julio de 2024.

Según puso de manifiesto el órgano colegial, la pauta registrada de un parche cada 24 horas resultaba a todas luces errónea. La farmacéutica debería haber derivado a la paciente de inmediato a la consulta médica para corregir la prescripción; sin embargo, "incumplió sus deberes profesionales y deontológicos al no realizar un adecuado seguimiento del tratamiento ni asesorar a la paciente sobre el uso correcto del medicamento".

La resolución judicial destapa además un desfase directo entre el material facturado y el entregado. La sentencia destaca que la farmacéutica acumuló "258 envases del medicamento durante un periodo de 4 años sin entregar a la paciente, pero facturándolos al sistema vasco de salud, y sin consultar ni a la médica, ni a las prescripciones técnicas ni realizar ningún tipo de actuación en torno a la bondad de dicho medicamento".

Un fallo contundente

En su defensa, la farmacéutica alegó haber cumplido "rigurosamente con la prescripción que tenía pautada la paciente". Sin embargo, el alto tribunal vasco ha rebatido sus argumentos, afeándole que "o bien desconocía (y que poco le interesaba) o bien ignoró la posología correcta del medicamento (1 envase cada 90 días), llegando a facturar una media de 30 envases al mes".

El tribunal ha sido categórico al desestimar la versión de la profesional: "La recurrente insiste en su buena fe, pero los hechos muestran que facturaba masivamente un medicamento de alto coste al Concierto de Prestaciones, sin que la paciente lo retirara ni lo necesitara, lo que no parece una conducta basada en la buena fe y en la correcta asistencia farmacéutica a los usuarios y pacientes".

Dispensación "a ciegas"

El TSJPV remarca que la función del farmacéutico exige un filtro de seguridad activo sobre las recetas y su posología, concluyendo que en este caso la actuación se realizó "a ciegas". En este sentido, los magistrados han subrayado que "si la lectura del prospecto es recomendable para el consumidor del fárnaco; la atención del farmacéutico a esas prescripciones es inexcusable".

Para el tribunal, la persistencia en el tiempo de esta práctica supuso un perjuicio continuado a nivel económico, por el impacto directo de casi 356.000 euros a las arcas del sistema sanitario público; y sanitario, por el eventual riesgo generado para la propia salud de la paciente.