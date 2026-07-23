El exfiscal del Tribunal Supremo y presidente emérito de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha considerado que la estrategia de José Luis Rodríguez Zapatero tras romper su silencio por su imputación en el caso del rescate de Plus Ultra apunta a un procedimiento judicial "largo" y "duro de confrontación de pruebas". Así lo ha asegurado este jueves durante una entrevista en La Noche de Cuesta, en esRadio, donde ha analizado tanto la comparecencia del expresidente del Gobierno como el estado de la investigación.

Para Viada, la entrevista concedida por Zapatero "en términos judiciales, creo que no ha servido para nada". A su parecer, el expresidente "ha negado lo mismo que venía negando" y no ha ofrecido "explicación alternativa alguna, salvo la negación".

El exfiscal también se ha parado en las explicaciones de Zapatero sobre las joyas encontradas en su despacho valoradas en más de un millón de euros. A su juicio, minimizar ese tema ha sido un error porque "decir que es interpretable, que como es regalo de cortesía, 1.300.000 euros, a pesar del tono campanudo y solemne que pone, esto es de chiste".

Aun así, Viada ha insistido en que la presunción de inocencia debe respetarse durante todo el procedimiento, a pesar de que desde el propio Gobierno central no lo hayan hecho para otros casos. "Yo recuerdo que con el novio de la señora Ayuso estaba todo el mundo hablando de delincuente confeso, sin temor alguno. Cuando te imputan es cuando se nota el valor de estas cosas en el Estado de Derecho", ha dicho.

Durante la entrevista también ha valorado el hecho de que Zapatero haya decidido explicar su versión en los medios antes de responder ante el juez. Desde su experiencia, ha asegurado que esa decisión no suele ser bien recibida en sede judicial. "No, ninguna gracia. Si yo fuera el fiscal del asunto, ninguna gracia", ha dicho. Además, ha trasladado la impresión de que la comparecencia estaba "preparada" y "guionizada". "Estoy seguro de que su abogado no está tan entusiasmado con este tema", ha apuntado.

Sobre la confesión de Julio Martínez y Julio Martínez Sola, ha considerado que supone "un antes y un después" porque "cuando se empieza el camino de la colaboración con la justicia es difícil dar marcha atrás". No obstante, ha advertido de que ese paso solo tendrá verdadero peso procesal si quienes colaboran logran acreditar lo que sostienen con pruebas.

"La lógica de las cosas señala que estas personas, estos investigados, tienen razón. Uno de ellos dice que habló con Zapatero. Claro, el otro lo niega, pero en los mensajes que se lanzan en la organización, vamos, el grupo de Plus Ultra, mucho antes de que se pudiera saber que esto iba a ser conocido, ellos hablan de que efectivamente han hablado con Zapatero. Han hablado con Zapatero y Zapatero les señala a Julio Martínez y a otra persona que tiene ahí en Venezuela que también está en el grupo de Zapatero. Todo eso le da coherencia a esa versión, sobre todo porque al final acaban pagando", ha añadido.

Frente a ello, ha considerado que la versión de Zapatero "es más difícil", ya que obligaría a asumir que los responsables de la aerolínea fueron engañados y que el dinero terminó en manos del expresidente sin que este pueda justificar su recepción más allá de unos supuestos informes verbales. "Todo eso tiene muy poca lógica", ha resumido.

Aun así, Viada ha recordado que el supuesto tráfico de influencias es especialmente complejo de demostrar porque pueden intervenir intermediarios. "Son cosas muy difíciles de probar, y eso beneficia sin ninguna duda al investigado", ha respondido.

Por último, Viada ha sido prudente sobre la posibilidad de extender la investigación al Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra. "Que todo el mundo conociera esto, pues es inimaginable. Yo no creo que esto sea así. Entonces hay que ir investigando y ver si se puede llegar a personas en concreto que estuvieran al alcance de este conocimiento de lo que estaba ocurriendo en realidad. Habrá que ir siguiendo la pista, que es la investigación la que va avanzando y luego se podrá concretar o no", ha finalizado en esRadio.