Zapatero no aclara nada y ya piensa en el TC de Pumpido: "Se han vulnerado mis derechos"

José Luis Rodríguez Zapatero ha roto su silencio en televisión después de su imputación y de que su amigo Julio Martínez haya decidido 'tirar de la manta' con un comprometedor escrito que habla, entre otras cosas, de una comisión del 1 por ciento por el rescate de Plus Ultra. Un tenso expresidente ha repetido en varias ocasiones que "sustanciará" que es inocente ante el juez, ha dicho que se trata de un proceso "contradictorio", ha cargado contra las filtraciones y ha hablado, días después de que expirase el plazo que él mismo dio ante el juez, de las joyas halladas en una caja fuerte en su despacho.

Ante Javier Ruiz, Zapatero ha señalado que "nadie va a poder decir que hablé con nadie ni de la SEPI ni del Gobierno del rescate de Plus Ultra, esto es así". Y ha dejado ver por dónde irá su estrategia judicial al referirse a las filtraciones del juzgado que instruye la causa y en particular a los "dos años de su agenda" que se han conocido. "Todos los derechos afectados en esas incorporaciones, en esas filtraciones, están hiperprotegidos en la Constitución, son el núcleo fundacional de un Estado de Derecho", ha afirmado Zapatero lamentando que "ya no hay remedio" y señalando que espera que "no vuelva a pasar con ningún investigado".

Con tono escandalizado, ha afirmado que es "absolutamente incierto" que diera "directrices" para crear sociedades offshore ("jamás en la vida lo hablé con nadie") y ha pasado de puntillas por el testimonio de Julio Martínez: "No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Es un principio de respeto al procedimiento penal. Reitero las afirmaciones contundentes sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra, ni que yo me ofreciera ni que me ofrecieran" para ejecutar "una accón ilícita".

"Cada imputado tiene su estrategia: yo entro en los hechos que conozco. Me defiendo con convicción plena y absoluta", ha repetido. Sobre Martínez, sólo ha añadido que es "una amistad desde hace años": "No va con mi estilo renegar de que he tenido una amistad dilatada con él. Hay que separarlo de lo que es un proceso judicial".

Sobre los espectaculares collares, pulseras y pendientes dijo que se trata de "una historia sin intención, sin afán patrimonial". "Es un regalo de cortesía de hace muchos años", ha dicho el expresidente sin querer revelar de qué país procedían. "Ni hemos pensado en ellas, ni en su valor, un valor que será sometido a contradicción" en el proceso, ha dicho Zapatero al tratar de minimizar el hallazgo. "No habíamos hablado nunca de ellas" desde "hace muchísimos años", ha dicho, "estaban con todas las joyas de nuestra familia y con algunos regalos". "Ni podíamos imaginar ese valor", ha insistido, describiéndolas como "una cortesía personal de hace mucho tiempo". Sí ha dicho que "como con tantas cosas que pasan en la vida", quizás ahora "hubiera tomado otra decisión sobre ellas". También ha negado que tuviera "intención de defraudar". "Lo teníamos ahí sin uso, sin destino", ha afirmado.

Zapatero ha defendido tanto su "trabajo de consultoría, de asesoramiento" en Análisis Relevante negando que fuera una sociedad pantalla y también ha respondido sobre sus hijas y la posibilidad de que actuaran de testaferro. Según el expresidente, Whatthefav "va a presentar todos los contratos" y trabajaron con Análisis Relevante "igual que han trabajado con otros clientes".

El expresidente ha llegado a hablar de "invención absoluta" presentándose en varias ocasiones como una víctima: "Los hechos son los que son y quien acusa lo tiene que probar". "Toda mi vida desde hace años ya está ahí, para que se hagan valoraciones. Tendrá que tener algunas consecuencias", ha apuntado quejándose de un "juicio paralelo" y de ser objeto de "todo tipo de especulaciones que han afectado a terceros". "No juzgo intenciones, pero esto es un problema muy serio".

Precisamente, al ser preguntado por su estado personal, el expresidente del Gobierno ha querido presentarse prácticamente como un mártir que debe luchar contra las adversidades. De este modo, ha admitido estar "preocupado", señalando que "esto ha sido una situación para mi tan imprevista y algo muy duro". Lo más irrisorio ha sido que haya citado a Jorge Luis Borges, recordando que "dijo que todo lo que nos ocurre, las humillaciones, las desdichas, los contratiempos, son materia prima que sirve para dar forma a nuestra obra o nuestra tarea", añadiendo que, "tengo que asumir esa circunstancia y salir de ella en la defensa de mi inocencia".

En este sentido, Zapatero también ha asegurado que para sus hijas ha sido una situación "muy impactante y preocupante". No obstante, ha incidido en que "estamos muy unidos —la familia— en la convicción de nuestra actividad absolutamente lícita", añadiendo además que cuentan con "mucho cariño de mucha gente". Así, ha insistido en que "he tenido una vida con mucha fortuna y privilegio; ahora asumo una situación difícil y preocupante, pero lo asumo como ciudadano que debo responder en lo que es un Estado de derecho".

Preguntado por la reacción de partido y Moncloa, ha señalado que es "muy consciente de lo que represento" y ha expresado su "gratitud a las personas que están creyendo en mí, en mi corazón estará este momento", con una mención expresa al "apoyo del presidente del Gobierno". De hecho, ha subrayado que nadie le ha abandonado desde que comenzó el escándalo de su supuesta corrupción, asegurando que "para mí ha sido lo más gratificante: he recibido muchísimas muestras de apoyo y cariño".

Al respecto, también que "todos mis compañeros y compañeras saben lo que quiero al PSOE y lo que he luchado por él", defendiendo que "sufro mucho pensando que el PSOE pueda sufrir por la situación en la que me encuentro". No obstante, no ha dudado el lanzar un pulla personal a Felipe González, quien asegura que Zapatero no es capaz de hacer una sociedad offshore, ha señalado directamente al ex presidente socialista. "Él sabrá de eso quizás", ha señalado, añadiendo que "yo desde luego no sé: nunca he mirado lo que es una offshore y efectivamente no puedo hacerlo".

Con todo, preguntado nuevamente sobre el origen de las joyas y la demora de las explicaciones que él mismo se comprometió en dar, en la parte final de la entrevista Zapatero ha tratado de escudarse en el respeto que merece el proceso judicial en el que ve me inmerso. De esta forma, además de incidir en que es la policía quien las tiene en su poder en estos momentos, ha defendido que "lo tiene que saber primero la justicia".