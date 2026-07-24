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España

Anticorrupción pide al juez que investigue el valor de mercado de las joyas de Zapatero

Requiere al juez que encargue un nuevo análisis a la joyería Ansorena que le diga en qué fecha fueron montadas las joyas.

Requiere al juez que encargue un nuevo análisis a la joyería Ansorena que le diga en qué fecha fueron montadas las joyas.
El arsenal de joyas y piedras preciosas que escondía Zapatero en su despacho

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investigue el valor de mercado de las joyas encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

La Policía Judicial registró el pasado 19 de mayo el despacho del exlíder socialista situado en la calle de Ferraz a raíz de un auto firmado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El magistrado instructor encargó a la joyería Ansorena un primer informe sobre las joyas. Este determinó que tenían un valor de 1,3 millones de euros.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez mediante un escrito un segundo informe realizado por la misma joyería. Este iría encaminado a ampliar la información disponible sobre las joyas para conocer su valor real de mercado —que podría ser muy superior al tasado de los 1,3 millones de euros—. Además, el Ministerio Público reclama saber cuándo fueron montadas las joyas, una información a la que podría llegar la joyería.

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El primer informe de las joyas llevó al juez Calama a imputar a Zapatero nuevos delitos fiscales y de contrabando. En su declaración del pasado 2 de junio ante el magistrado que instruye el caso Plus Ultra, el exlíder del PSOE se negó a declarar a este respecto y le pidió al juez que le diese "entre una semana y diez días" para conseguir la documentación que, según él, probaría la legalidad de la tenencia de las joyas. Casi dos meses después, Zapatero todavía no ha solicitado la declaración voluntaria ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4.

Al respecto de las mismas, Zapatero ha asegurado en una entrevista concedida a Televisión Española y, en concreto, al programa de Javier Ruiz, que las joyas fueron "un regalo de cortesía" y "personal". El expresidente del Gobierno no quiso aclarar ni quién le había hecho "el regalo", ni en qué fecha, limitándose a aseverar que fue "hace muchos años".

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