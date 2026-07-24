Anticorrupción pide al juez que investigue el valor de mercado de las joyas de Zapatero

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investigue el valor de mercado de las joyas encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La Policía Judicial registró el pasado 19 de mayo el despacho del exlíder socialista situado en la calle de Ferraz a raíz de un auto firmado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El magistrado instructor encargó a la joyería Ansorena un primer informe sobre las joyas. Este determinó que tenían un valor de 1,3 millones de euros.
Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez mediante un escrito un segundo informe realizado por la misma joyería. Este iría encaminado a ampliar la información disponible sobre las joyas para conocer su valor real de mercado —que podría ser muy superior al tasado de los 1,3 millones de euros—. Además, el Ministerio Público reclama saber cuándo fueron montadas las joyas, una información a la que podría llegar la joyería.
El primer informe de las joyas llevó al juez Calama a imputar a Zapatero nuevos delitos fiscales y de contrabando. En su declaración del pasado 2 de junio ante el magistrado que instruye el caso Plus Ultra, el exlíder del PSOE se negó a declarar a este respecto y le pidió al juez que le diese "entre una semana y diez días" para conseguir la documentación que, según él, probaría la legalidad de la tenencia de las joyas. Casi dos meses después, Zapatero todavía no ha solicitado la declaración voluntaria ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4.
Al respecto de las mismas, Zapatero ha asegurado en una entrevista concedida a Televisión Española y, en concreto, al programa de Javier Ruiz, que las joyas fueron "un regalo de cortesía" y "personal". El expresidente del Gobierno no quiso aclarar ni quién le había hecho "el regalo", ni en qué fecha, limitándose a aseverar que fue "hace muchos años".