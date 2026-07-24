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España

Carreteras secundarias intransitables por los incendios en Madrid, Toledo, Ávila y Guadalajara

La DGT ha dado información sobre las vías secundarias intransitables por los incendios forestales en Madrid, Toledo, Ávila y Guadalajara.

Libertad Digital
La DGT ha dado información sobre las vías secundarias intransitables por los incendios forestales en Madrid, Toledo, Ávila y Guadalajara.
Un coche de la Guardia Civil regula el acceso a Villa del Prado por los incendios forestales (24/07/2026) | Europa Press

La Dirección General de Tráfico informa de las vías intransitables por los incendios forestales en Madrid, Toledo y Guadalajara:

Madrid:

➡️ M-206, Loeches
➡️ M-501, M-541, Pelayos de la Presa
➡️ M-507, M-540, Villa del Prado
➡️ N-403, San Martín de Valdeiglesias

Toledo:

Relacionado

➡️ N-403, Almorox

Guadalajara:

➡️ CM-110, GU-154, Atienza
➡️ CM-1001, La Toba
➡️ CM-1005, La Miñosa
➡️ CM-1006, Cogolludo
➡️ GU-122, Riofrío del Llano
➡️ GU-137, Villares de Jadraque
➡️ GU-140, Bustares
➡️ GU-144, Arbancón
➡️ GU-145, GU-213, Ujados
➡️ GU-147, Hiendelaencina
➡️ GU-151, Condemios de Arriba
➡️ GU-161, Zarzuela de Jadraque
➡️ GU-177, Arroyo de las Fraguas

Ávila:

➡️ N-403, El Barraco

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