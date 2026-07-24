Carreteras secundarias intransitables por los incendios en Madrid, Toledo, Ávila y Guadalajara

La Dirección General de Tráfico informa de las vías intransitables por los incendios forestales en Madrid, Toledo y Guadalajara:

Madrid:

➡️ M-206, Loeches

➡️ M-501, M-541, Pelayos de la Presa

➡️ M-507, M-540, Villa del Prado

➡️ N-403, San Martín de Valdeiglesias

Toledo:

➡️ N-403, Almorox

Guadalajara:

➡️ CM-110, GU-154, Atienza

➡️ CM-1001, La Toba

➡️ CM-1005, La Miñosa

➡️ CM-1006, Cogolludo

➡️ GU-122, Riofrío del Llano

➡️ GU-137, Villares de Jadraque

➡️ GU-140, Bustares

➡️ GU-144, Arbancón

➡️ GU-145, GU-213, Ujados

➡️ GU-147, Hiendelaencina

➡️ GU-151, Condemios de Arriba

➡️ GU-161, Zarzuela de Jadraque

➡️ GU-177, Arroyo de las Fraguas

Ávila:

➡️ N-403, El Barraco

