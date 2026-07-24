Carreteras secundarias intransitables por los incendios en Madrid, Toledo, Ávila y Guadalajara

La Dirección General de Tráfico informa de las vías intransitables por los incendios forestales en Madrid, Toledo y Guadalajara:
Madrid:
➡️ M-206, Loeches
➡️ M-501, M-541, Pelayos de la Presa
➡️ M-507, M-540, Villa del Prado
➡️ N-403, San Martín de Valdeiglesias
Toledo:
➡️ N-403, Almorox
Guadalajara:
➡️ CM-110, GU-154, Atienza
➡️ CM-1001, La Toba
➡️ CM-1005, La Miñosa
➡️ CM-1006, Cogolludo
➡️ GU-122, Riofrío del Llano
➡️ GU-137, Villares de Jadraque
➡️ GU-140, Bustares
➡️ GU-144, Arbancón
➡️ GU-145, GU-213, Ujados
➡️ GU-147, Hiendelaencina
➡️ GU-151, Condemios de Arriba
➡️ GU-161, Zarzuela de Jadraque
➡️ GU-177, Arroyo de las Fraguas
Ávila:
➡️ N-403, El Barraco