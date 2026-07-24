Conde-Pumpido, obligado a abstenerse en el caso Plus Ultra por su "estrecha amistad" con Zapatero

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, está obligado a abstenerse en el caso Plus Ultra por su "estrecha amistad" con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga a Zapatero presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal y contrabando.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

La defensa del expresidente del Gobierno que lidera el abogado Víctor Moreno Catena ha presentado numerosos escritos ante el juez Calama en las últimas semanas denunciando supuestas vulneraciones de derechos fundamentales para buscar la nulidad de la causa ante el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido. En una entrevista en TVE, Zapatero abonaba la tesis de la vulneración de sus derechos afirmando que se filtraron sus agendas y sus mensajes a los medios de comunicación. Todo ello, después de que su mano derecha en la presunta trama delictiva, Julio Martínez Julito, le señalara por pactar una comisión del 1% con la aerolínea Plus Ultra a cambio de conseguir el rescate de la compañía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el abogado de Zapatero está preparando el terreno para intentar anular la investigación del caso Plus Ultra ante el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. Todos estos escritos en los que se solicita la nulidad de pruebas aportadas por el procedimiento desembocarían a la postre en un recurso ante el TC durante la propia investigación".

"Cabe destacar que el Constitucional no puede entrar a estudiar un recurso en mitad de una instrucción, sólo puedo hacerlo en casación. No obstante, con Conde-Pumpido en la presidencia del TC cualquier aberración jurídica es posible", añaden. El TC actualmente está integrado por 7 magistrados izquierdistas, incluyendo a Conde-Pumpido, y 5 magistrados conservadores.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "en el caso hipotético de que Zapatero recurriera ante el Tribunal de Garantías, Conde-Pumpido estaría obligado a abstenerse en las deliberaciones por su 'estrecha amistad' con el expresidente del Gobierno. Una íntima amistad que trasciende el hecho de que Zapatero nombrase a Conde-Pumpido como fiscal general del Estado durante su Gobierno. No se descarta que tras su imputación, el propio Zapatero haya recurrido al asesoramiento legal de su amigo y presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido".

Sobre la obligación de Conde-Pumpido de abstenerse en el TC sobre Zapatero, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que, en defecto de regulación específica en la LOTC, se aplican supletoriamente los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de recusación y abstención. El artículo 219.9 de la LOPJ establece como causa de abstención o recusación (por la que un juez o magistrado debe apartarse de un caso) tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes implicadas, sus representantes o sus abogados

La supuesta vulneración de derechos fundamentales

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero en uno de los escritos presentados ante el juez Calama incidía en que los órganos jurisdiccionales están "constitucionalmente obligados" a controlar de forma efectiva "la licitud de toda la información que se vaya incorporando a la causa" y averiguar si cumple las exigencias constitucionales y legales. Sin tener constancia de cada uno de esos extremos, decía el escrito, "no cabe utilizar un elemento probatorio extranjero", con reglas y garantías "ajenas a las que exigen el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución española".

En otro escrito presentado ante el juez Calama, la defensa del expresidente del Gobierno manifestaba que se habían vulnerado el "derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, a un proceso justo con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a la presunción de inocencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero".

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