Conde-Pumpido, obligado a abstenerse en el caso Plus Ultra por su "estrecha amistad" con Zapatero

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, está obligado a abstenerse en el caso Plus Ultra por su "estrecha amistad" con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga a Zapatero presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal y contrabando.
La defensa del expresidente del Gobierno que lidera el abogado Víctor Moreno Catena ha presentado numerosos escritos ante el juez Calama en las últimas semanas denunciando supuestas vulneraciones de derechos fundamentales para buscar la nulidad de la causa ante el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido. En una entrevista en TVE, Zapatero abonaba la tesis de la vulneración de sus derechos afirmando que se filtraron sus agendas y sus mensajes a los medios de comunicación. Todo ello, después de que su mano derecha en la presunta trama delictiva, Julio Martínez Julito, le señalara por pactar una comisión del 1% con la aerolínea Plus Ultra a cambio de conseguir el rescate de la compañía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el abogado de Zapatero está preparando el terreno para intentar anular la investigación del caso Plus Ultra ante el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. Todos estos escritos en los que se solicita la nulidad de pruebas aportadas por el procedimiento desembocarían a la postre en un recurso ante el TC durante la propia investigación".
"Cabe destacar que el Constitucional no puede entrar a estudiar un recurso en mitad de una instrucción, sólo puedo hacerlo en casación. No obstante, con Conde-Pumpido en la presidencia del TC cualquier aberración jurídica es posible", añaden. El TC actualmente está integrado por 7 magistrados izquierdistas, incluyendo a Conde-Pumpido, y 5 magistrados conservadores.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "en el caso hipotético de que Zapatero recurriera ante el Tribunal de Garantías, Conde-Pumpido estaría obligado a abstenerse en las deliberaciones por su 'estrecha amistad' con el expresidente del Gobierno. Una íntima amistad que trasciende el hecho de que Zapatero nombrase a Conde-Pumpido como fiscal general del Estado durante su Gobierno. No se descarta que tras su imputación, el propio Zapatero haya recurrido al asesoramiento legal de su amigo y presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido".
Sobre la obligación de Conde-Pumpido de abstenerse en el TC sobre Zapatero, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que, en defecto de regulación específica en la LOTC, se aplican supletoriamente los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de recusación y abstención. El artículo 219.9 de la LOPJ establece como causa de abstención o recusación (por la que un juez o magistrado debe apartarse de un caso) tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes implicadas, sus representantes o sus abogados
La supuesta vulneración de derechos fundamentales
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero en uno de los escritos presentados ante el juez Calama incidía en que los órganos jurisdiccionales están "constitucionalmente obligados" a controlar de forma efectiva "la licitud de toda la información que se vaya incorporando a la causa" y averiguar si cumple las exigencias constitucionales y legales. Sin tener constancia de cada uno de esos extremos, decía el escrito, "no cabe utilizar un elemento probatorio extranjero", con reglas y garantías "ajenas a las que exigen el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución española".
En otro escrito presentado ante el juez Calama, la defensa del expresidente del Gobierno manifestaba que se habían vulnerado el "derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, a un proceso justo con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a la presunción de inocencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero".
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