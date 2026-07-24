El Gobierno de España ha solicitado este viernes formalmente la ayuda de la Unión Europea para combatir los incendios forestales que asolan la zona, activando el mecanismo europeo de respuesta a petición de la Unidad Militar de Emergencias. En concreto, la solicitud busca incorporar al menos cuatro aviones anfibios de extinción de ala fija para hacer frente a la intensidad de las llamas.

La solidaridad europea no ha tardado en hacerse notar, y fuentes de Moncloa han confirmado que Grecia ya ha aceptado el requerimiento y enviará dos aviones Canadair CL-415, mientras se ultima una reunión preparatoria para organizar su despliegue inmediato sobre el terreno.

Además, la gravedad de la situación llevó al Ejecutivo a declarar, a última hora del jueves, la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. El foco de máxima preocupación se centra en la evolución de los fuegos localizados en los municipios madrileños de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, así como en la localidad abulense de Burgohondo. Debido al peligro y a la rápida complicación del fuego, las autoridades se han visto obligadas a evacuar preventivamente a cerca de 11.500 personas en los municipios afectados.

Ante este complejo escenario, el dispositivo de emergencia se coordina desde el Gobierno. El presidente Pedro Sánchez, encabeza la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias desde el Complejo de la Moncloa para supervisar toda la operativa. Al mismo tiempo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos para seguir al minuto los trabajos de extinción en una jornada determinante para el control de los incendios.