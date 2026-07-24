El juez Calama rechaza anular la causa como pedía Zapatero y cita al presidente de Plus Ultra

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha rechazado la petición de la nulidad de la causa Plus Ultra presentada por la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero liderada por el letrado Víctor Moreno Catena presentó el pasado 25 de junio un escrito ante el juez Calama solicitando la "declaración de nulidad general de las actuaciones" del caso Plus Ultra. Zapatero se encuentra siendo investigado en la misma por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delitofiscal y contrabando.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, Calama niega que se hayan vulnerado los derechos fundamentales al expresidente del Gobierno, motivo por el cual pedía la nulidad de la causa. "Se inadmite a trámite el incidente de nulidad de actuaciones formulado por el procurador de los Tribunales Sr. Granizo Palomeque en nombre y representación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero en su escrito de fecha 25.06.2026", explica el auto, que recuerda que, contra esta decisión, no cabe recurso.

Además, el juez Calama ha llamado a declarar al presidente de la compañía que recibió un rescate de 53 millones de euros, Julio Martínez Sola, y a Roberto Roselli, uno de sus máximos dirigentes. El magistrado instructor los ha citado a declarar como investigados el próximo 7 y 8 de septiembre, respectivamente, a las 09:00. Así, como han asegurado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el juez Calama no citará a ningún implicado más en la causa a declarar hasta la segunda semana de septiembre, cuando retomará la causa.

Las declaraciones contarán con la presencia de los abogados defensores, el Ministerio Fiscal y el letrado que lidera la acusación popular, Alberto Durán.