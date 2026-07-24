Mientras un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Sofía Puente, hermana de Óscar Puente, por su polémica instrucción en la Ley de nietos y el Tribunal Supremo ha admitido una demanda que pide paralizar de urgencia las altas de los beneficiados de esta norma al censo electoral, el PSOE y el BNG han viajado a varios países de Sudamérica para captar a votantes nuevos de cara a las elecciones generales de 2027, donde un puñado de votos puede volver a colocar a Pedro Sánchez otros cuatro años más en la Moncloa.

Con esta Ley de Nietos impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2022, se ha nacionalizado a más de 544.000 descendientes de españoles, la mayoría residentes en Sudamérica. Muchos de ellos estarán incluidos en el censo electoral para el año que viene. De ahí la importancia de conquistar el voto en los países de América del Sur.

En este contexto, el líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha viajado a Argentina –país con el mayor número de beneficiados– y Uruguay para reivindicar la Ley de Memoria Democrática y tratar con la militancia las principales preocupaciones de los españoles en la sede del PSOE en Buenos Aires. El socialista agradeció también el trabajo de las agrupaciones en el exterior y se reunió con descendientes de españoles. Besteiro reafirmó el compromiso de los socialistas en materia exterior y ha destacado que las personas descendientes de la emigración "no son solo parte de nuestra memoria, sino también del presente".

En Uruguay, Besteiro y César Mogo, el senador y responsable del PSOE Exterior, se reunieron en un evento organizado por el PSOE local con algunos de estos "nuevos españoles" gracias a la ley de memoria democrática, afirmando que "lo grandioso de esta ley es que confiere derechos", negando lo que decía Alberto Núñez Feijóo acerca de que "para tener el pasaporte hay que merecerlo".

"Es como si no fuera un derecho, sino un otorgamiento graciable. Claro, solo le faltó decir que ya miraría él a quién le daba ese pasaporte o no", ha criticado Besteiro desde Uruguay, quien insiste en que esta ley "repara una deuda que teníamos con el mundo de la emigración. Que un abuelo pueda trasladarle a sus nietos y nietas la nacionalidad española, esa abuela a la que se le suprimió la nacionalidad porque se casó con un extranjero y, por lo tanto, no puede transmitir la nacionalidad. La grandiosidad de la ley es que pagamos una deuda histórica con la emigración que tanto nos dio y marcó como país", ha defendido ante el periódico España Exterior.

El BNG apuesta por Cuba

En paralelo, en Cuba, otro país clave en las nacionalizaciones masivas de la ley de nietos, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, se ha desplazado hasta el Centro Gallego de La Habana para interesarse por la situación y las necesidades de la colectividad gallega en la isla. Miranda ha trasladado el apoyo y el recuerdo que Galicia le debe a sus emigrantes y sus descendientes, que "son parte de nuestra historia".

Ana Miranda ha exigido desde el Centro Gallego de La Habana que "Galicia tenga una delegación exterior en Cuba y preste más atención a los gallegos residentes en la isla, porque el bloqueo significa eliminarles los derechos, y es necesario que no nos olvidemos de ellos". La representante del BNG ha señalado la "preocupación de Galicia por esta colectividad, especialmente por las personas mayores y la infancia, los más vulnerables por culpa de los efectos del agravamiento del bloqueo y los cortes de luz".