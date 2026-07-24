Interior declara la emergencia de interés nacional por los incendios en Madrid y pone al mando al Jefe de la UME

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado a última hora de este jueves la emergencia de interés nacional para el territorio de la Comunidad de Madrid y la provincia castellano-leonesa de Ávila a consecuencia de la peligrosa evolución que mantienen los incendios forestales que están activos en estos momentos en los términos municipales de Villa del Prado (Madrid), San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

Fuentes del Ministerio del Interior han explicado que la decisión de elevar la emergencia al nivel 3 se ha debido "a la concurrencia de estos incendios, junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas, factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil".

Las mismas fuentes han explicado que la declaración de emergencia de interés nacional se ha producido según lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece que, declarada la emergencia nacional, el ministro del Interior asume su dirección, por lo que le corresponde ordenar y coordinar todas las actuaciones, así como la gestión de los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.

Una de las primeras medidas adoptadas por Marlaska ha sido la de encomendar la dirección operativa de la emergencia al General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (GEJUME), teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo.

La declaración de emergencia de interés nacional se realiza por voluntad del Ministerio del Interior o por petición expresa del delegado del Gobierno o de un presidente autonómico. En este caso, la petición ha sido realizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha activado los protocolos establecidos en estos casos para realizar la petición al departamento de Marlaska.

"Los incendios se encuentran fuera de capacidad de extinción. Es una situación que afecta a la seguridad de más de 10.000 madrileños, ahora mismo evacuados de distintos municipios: Villa del Prado, ⁠San Martín de Valdeiglesias, ⁠Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno", han explicado desde la Comunidad de Madrid.

Por si fuera poco, a estos tres incendios se ha sumado el incendio de Burgohondo (Ávila) cuya previsión es que en las próximas horas, y dadas las condiciones meteorológicas, vaya a impactar en la Comunidad de Madrid.