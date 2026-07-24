El presentador de Mañaneros acudió este viernes a La Mañana de La 1 para analizar con los tertulianos la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero, que suponía la primera vez que el expresidente del Gobierno hablara del escándalo en un medio. Tras una intervención en que no consiguió despejar dudas e incluso las aumentó en el caso de sus inverosímiles explicaciones sobre las joyas, Javier Ruiz se presentó en el plató para reinterpretar lo que dijo el expresidente entre felicitaciones de sus compañeros.

Según Ruiz, Zapatero "ganó" en uno de los bloques, el de Plus Ultra: "Parece demostrar que no ha tenido contactos", dijo el periodista, que enfatizó, igual que dijo Zapatero, que "la carga de la prueba corresponde a la acusación". Apuntó que "se están cayendo algunas de las pruebas" que señaló la UDEF y sostuvo que "hay cuestiones que no se sostienen".

Ruiz aseguró que llevaba "dos meses diciéndole: 'Tienes que venir'", pero lo que precipitó la entrevista, según su versión, fue la declaración de Julio Martínez, de quien dijo en tono despectivo que había jugado "una estrategia muy Aldama y muy endeble". "Ante la palabra de uno solo cabe la palabra de otro. Yo creo que Zapatero se ve forzado a responder y a matizar y a señalar que es un escrito de defensa, que como está acusado tiene derecho a mentir. Que no es la palabra de la verdad revelada". Y ensalzó la respuesta de Zapatero a la "traición", en la que no vio miedo a más revelaciones sino "lealtad humana".

.@Ruiz_Noticias, sobre su entrevista a Zapatero: "Parece demostrar que, uno, no ha tenido contactos. Dos, él reclama la carga de la prueba (...) Y hay una tercera cosa muy importante en ese tramo Plus Ultra, se están cayendo algunas de las pruebas que marcó la UDEF" #LaHora24J pic.twitter.com/d56XI9FEzj — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 24, 2026

En la parte de las joyas, la parte más endeble de la entrevista según reconocieron los propios presentadores, Ruiz detectó "dos sutilezas": aunque no hablara de la fecha ni del autor del supuesto "regalo de cortesía", sí, a su juicio, desmontó la acusación de contrabando y delito fiscal. Según Ruiz, Zapatero lo hizo al alegar que fue un regalo (añadió que según sus fuentes fue en 2007 en el marco de la Alianza de Civilizaciones y en España). Sobre el delito fiscal, según Ruiz Zapatero lo desmontó con una "jugada que tiene lógica": pedir otra valoración porque "el oro se ha revalorizado". En esta optimista versión de Ruiz de lo escuchado este jueves, el expresidente habría desbaratado la acusación porque las joyas "no valen lo que dicen" y "el delito fiscal está prescrito". Y añadió que la UDEF ha rozado "el fuera de juego para meter a martillazos" la acusación de delito fiscal en la causa.

Sólo admitió Ruiz un "agujero ético" en el asunto del botín del expresidente: haber aceptado las joyas.