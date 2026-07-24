Julito Martínez abre otro flanco: los negocios de Zapatero con los hermanos Amaro que acaban en el petróleo y el PSOE

La colaboración con la Justicia de Julio Martínez no ha hecho más que empezar. El presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero ha empezado a tirar de la manta y ya ha reconocido que sus empresas eran una pasarela para los pagos al expresidente socialista. Es más, ha admitido que el premio final por el rescate pagado por Plus Ultra fue de un 1% del volumen total de la ayuda, es decir, que si el rescate fueron 53 millones de euros, solo por esa gestión Zapatero se llevó 530.000 euros. Pero Julito ha abierto otro flanco, uno que ha puesto en la mesa de la Justicia y que apunta muy alto: el de los negocios posteriores a 2021 del líder socialista, entre otros, con los hermanos Amaro, chavistas reconocidos y unos de los empresarios con acceso al petróleo de PDVSA.

Julito Martínez ha admitido ya que, "tras el éxito de la primera operación, se mantuvo la relación profesional entre Análisis Relevante y Plus Ultra. Los trabajos realizados con posterioridad a marzo de 2021 para el cliente estaban fundamentalmente relacionados con cuestiones a resolver en Venezuela por dificultades técnicas y logísticas de la empresa, y en su gran mayoría se facturaron a través de empresas vinculadas con Plus Ultra y con el señor Martínez Martínez". De todo ello, Julito puede dar más información y ya se lo ha trasladado a la Justicia.

Pero había más clientes en la empresa presuntamente instrumental Análisis Relevante: "Softgestor. De manera paralela a la relación con Plus Ultra, el señor Rodríguez Zapatero captó para Análisis Relevante a Softgestor S.L., empresa vinculada con el fallecido empresario venezolano don Francisco Flores. Entre ambas mercantiles se firmó un contrato tipo, con idéntico objeto social al que aparece en el contrato de Plus Ultra, porque, como explicará don Julio Martínez, don Francisco Flores tenía gran interés en contar con el asesoramiento directo del expresidente Rodríguez Zapatero, a quien había conocido en Venezuela y con el que le unía una buena relación", ha admitido ya Julito. Francisco Flores es nada menos que el denominado como el banquero de Maduro, persona que tenía el encargo de monetizar el petróleo con el que presuntamente se ha financiado al PSOE y cuya prueba clave serían los famosos cupos de petróleo del sobre de Víctor de Aldama.

Y hay más: "Inteligencia Prospectiva. A mediados del año 2020, la mercantil Alaska Ilimitada, después denominada Inteligencia Prospectiva, firmó un contrato con AR idéntico a los anteriores. Esta empresa pertenece a los hermanos Amaro Chacón, ciudadanos de origen venezolano con residencia en aquel momento en España. De la misma forma que el resto de clientes, la relación con la familia Amaro vino por el señor Rodríguez Zapatero. Los hermanos Amaro deciden contratar los servicios de consultoría del señor Rodríguez Zapatero, y el señor Martínez Martínez se desplazó en numerosas ocasiones a Venezuela para llevar a cabo gestiones relacionadas con sus asuntos en aquel país. A partir del 2023 no renovaron el contrato con AR y mantuvieron una relación directa con el señor Rodríguez Zapatero", ha admitido Julito. Pero la Justicia también quiere preguntar por los movimientos de Zapatero y los Amaro a partir de ese 2023.

Hay que recordar que el rastro de la unión entre los Amaro y Zapatero ha surgido ya en tres flancos altamente delicados. La relación entre el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y la familia de empresarios venezolanos Amaro Chacón (los hermanos Joaquín y Antonio Amaro Chacón) se centra en la explotación minera (Arco Minero del Orinoco), el sector energético y PDVSA —los Amaro figuran en contratas y operativas logísticas vinculadas a la petrolera estatal venezolana PDVSA, actuando como intermediarios entre inversores internacionales y la narcodictadura venezolana— y la denominada como consultoría y diplomacia paralela —gestiones para frustrar los apoyos de la oposición democrática al régimen de Maduro—.