La acusación popular pide imputar al exdirector de la Guardia Civil y apartar a Mercedes González de la UCO

La acusación popular unificada ha pedido la imputación del exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en el marco del caso de las cloacas del PSOE que se investiga en la Audiencia Nacional. Además, ha pedido que aparte a la Unidad Central Operativa (UCO) de las decisiones de la actual directora de la Benemérita Mercedes González y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, ambos imputados por el caso.

Leonardo Marcos González, director general de la Guardia Civil entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, se encuentra vinculado a las cloacas socialistas porque durante su mandato ya se iniciaron investigaciones internas sobre los agentes de la UCO que estaban investigando la presunta corrupción del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la acusación popular que lidera el letrado del PP, Alberto Durán, ha vuelto a pedir la imputación de Leonardo Marcos asegurando que la declaración como investigado del DAO en la Audiencia Nacional deja todavía más evidencias sobre el predecesor de Mercedes González.

"Practicada la declaración en calidad de investigado de D. Manuel Llamas Fernández el pasado 16 de julio de 2026, mediante el presente escrito esta representación se viene a reiterar la solicitud de citación en calidad de investigado de D. Leonardo Marcos González, al haberse visto reforzados y corroborados los indicios de participación ya expuestos en nuestro escrito de 30 de junio de 2026, sin que su comparecencia como mero testigo resulte ya procesalmente sostenible", sostiene el escrito.

"Conviene recordar que la incoación de responsabilidad penal contra la actual cúpula del Instituto Armado trae causa del informe de la UCO en el que el entonces Jefe de la Unidad, D. Rafael Yuste, denunció presiones procedentes tanto del Director Adjunto Operativo, Sr. Llamas, como del entonces Director General de la Guardia Civil, D. Leonardo Marcos González, dirigidas a que la UCO "se pusiera de perfil" en la investigación judicial relativa a D. David Sánchez", reitera el escrito, que señala que la declaración de Manuel Llamas en ningún caso exculpó a Leonardo Marcos, sino que lo señaló aun más al decir que Marcos "no era suave en las formas".

Para la acusación popular, resulta "incoherente que la investigación se dirija formalmente contra el número dos operativo (Sr. Llamas) y la Mercedes González y, sin embargo, no se llame al procedimiento a quien fue superior jerárquico del primero y antecesor de la segunda, y a quien tanto el Sr. Yuste como el propio Sr. Llamas sitúan como partícipe activo en los hechos".

Apartar a Mercedes González de la UCO

Además, piden al juez que impida la posibilidad de que Mercedes González y Manuel Llamas puedan dar órdenes sobre la UCO mientras dure la causa por la que se encuentran investigados. "Constituye un hecho público y notorio que, pese a su condición de investigados, tanto la Directora General como el DAO continúan al frente de sus respectivos cargos, sin que se haya adoptado decisión administrativa alguna de cese o suspensión y sin que hayan presentado su dimisión", recalca un escrito al que ha tenido acceso este diario antes de recordar que el propio juez Santiago Pedraz ya destacó la necesidad de proteger a la unidad liderada por el Teniente Coronel Balas de las órdenes de sus superiores, que se encuentran implicados en la causa que está investigando la UCO.

Así, piden que se adopten medidas cautelares con el objetivo de evitar "un riesgo de reiteración de conducta" en las presiones internas que ya sufrió la UCO: "Quienes presuntamente utilizaron sus potestades administrativas como instrumento de presión conservan íntegramente esas mismas potestades sobre la unidad afectada". Por ello, pide "la prohibición de ejercer cualquier facultad de mando, dirección, supervisión, destino, evaluación o régimen disciplinario sobre la UCO"; La prohibición de "incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios"; y "la prohibición de acceso a la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso".

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