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España

La desolación por el fuego incontrolado en Madrid y Ávila

Varios incendios han obligado a la evacuación de más de 10.000 personas en la sierra oeste de Madrid y en Ávila.

Aldea del Fresno
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Aldea del Fresno

Varias personas desalojadas del municipio de Aldea del Fresno llegan al polideportivo de Villamanta.

Navalcarnero
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Navalcarnero

El sol, eclipsado por el humo de los incendios en Navalcarnero, Madrid

Aldea del Fresno
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Aldea del Fresno

Calle desierta en Aldea del Fresno en alerta por el incendio declarado en el municipio madrileño de Villa del Prado.

Burgohondo
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Burgohondo

Camas instaladas para los evacuados del incendio en Ávila.

Burgohondo
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Burgohondo

Vecina con mascarilla en el pueblo de Burgohondo.

Burgohondo
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Burgohondo

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción en Burgohondo.

Burgohondo
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Burgohondo

Humo en el valle donde está el incendio en Burgohondo, en Ávila, que ha obligado a evacuar a unas 1.500 personas y mantiene confinados a Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo.

San Martín de Valdeiglesias
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San Martín de Valdeiglesias

Un vecino observa la enorme columna de humo del incendio forestal desatado en San Martín de Valdeiglesias. 

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El incendio devora los pinares de San Martín de Valdeiglesias.

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