La desolación por el fuego incontrolado en Madrid y Ávila
Varios incendios han obligado a la evacuación de más de 10.000 personas en la sierra oeste de Madrid y en Ávila.
Aldea del Fresno
Varias personas desalojadas del municipio de Aldea del Fresno llegan al polideportivo de Villamanta.
Navalcarnero
El sol, eclipsado por el humo de los incendios en Navalcarnero, Madrid
Aldea del Fresno
Calle desierta en Aldea del Fresno en alerta por el incendio declarado en el municipio madrileño de Villa del Prado.
Burgohondo
Camas instaladas para los evacuados del incendio en Ávila.
Burgohondo
Vecina con mascarilla en el pueblo de Burgohondo.
Burgohondo
Un helicóptero trabaja en las labores de extinción en Burgohondo.
Burgohondo
Humo en el valle donde está el incendio en Burgohondo, en Ávila, que ha obligado a evacuar a unas 1.500 personas y mantiene confinados a Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo.
San Martín de Valdeiglesias
Un vecino observa la enorme columna de humo del incendio forestal desatado en San Martín de Valdeiglesias.
El incendio devora los pinares de San Martín de Valdeiglesias.