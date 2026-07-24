La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por el incendio de Burgohondo

La Guardia Civil ha detenido este viernes a una persona como presunto autor del incendio forestal declarado en Burgohondo (Ávila), que ya ha arrasado más de 9.000 hectáreas en la provincia abulense y que en las últimas horas está afectando también a la Comunidad de Madrid. Una segunda persona se encuentra investigada también por estos mismos hechos y se estudia su posible grado de implicación.

Las pesquisas, desarrolladas por agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de Ávila, junto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, han concluido que el origen del fuego fue una chispa generada por el uso imprudente de maquinaria pesada en una zona en la que en ese momento estaba prohibida el uso de la misma.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado que el detenido y el investigado ejecutaban un trabajo sin la preceptiva autorización administrativa y vulneraban la prohibición decretada por la Junta de Castilla y León sobre el uso de maquinaria capaz de generar fuego en el monte. Además, los investigados incumplían la Orden FYM/510/2013, que obliga a disponer de determinados medios de extinción en este tipo de maquinaria.

A los dos implicados se les atribuye un presunto delito de incendio forestal y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los investigadores consideran además que concurren circunstancias agravantes, ya que las llamas afectaron a zonas próximas a núcleos habitados y provocaron graves daños sobre el equilibrio de los sistemas naturales de la zona.

El incendio continúa declarado como IGR 3, el máximo nivel de emergencia de interés nacional, mientras prosiguen las labores para controlar definitivamente el perímetro afectado. La Guardia Civil remitirá las diligencias policiales y los informes técnicos elaborados durante la investigación a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía Provincial de Ávila.