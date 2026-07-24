El expresidente Zapatero, en el vestíbulo, con el candelabro

Una de las máximas de las novelas policiacas, que son las que más le pegan al verano, es que nunca debes fiarte demasiado del narrador. Naturalmente, esa es una situación molesta porque otra de sus máximas, si quieres resolver el crimen antes que el protagonista, es que de lo único que puedes fiarte es de la narración. ¿O era al revés? Quién sabe. En estos relatos de crímenes mudos y confabulaciones ciegas lo único seguro es que todo se entremezcla: el narrador y lo narrado, lo que dice la voz en off —que juzga y sobrevuela— y lo que dicen los propios personajes —que se miran desde abajo o desde un lado, cuando no desde el centro mismo del dolor, antesala, como todo el mundo sabe, de la sospecha—.

En cualquier caso, lo anterior carece de importancia si tenemos en cuenta que el criminal acaba siendo siempre el que menos papeletas tiene para serlo. Y que poco importan los indicios que haya desperdigados por todos lados. Sorprende que Zapatero no tirase por ahí su defensa en su entrevista en Mañaneros:

—Es sospechoso de tráfico de influencias, de blanqueo de capitales, de contrabando…

—Así es.

—¿Algo que decir?

—Estoy desconcertado. Yo sólo pasaba por allí.

—¿Y qué me dice de las joyas sin declarar encontradas en su caja fuerte?

—Un regalo.

—Las tasan en más de un millón de euros.

—Exactamente. ¿Cómo puedo haber defraudado si todo apunta, sin ambages, a que soy un defraudador? Poco Agatha Christie ha leído usted.

De la lectura sosegada del caso Zapatero se desprende inevitablemente una pregunta: ¿quién, de todos los implicados, tenía menos motivos para el crimen? ¿Quién posee la coartada más sólida, la excusa más perfecta, el motivo más endeble, el interés más contrario a que el expresidente socialista se enriqueciese de una forma tan sospechosamente ruin? La respuesta, claro está, sólo puede ser una: nosotros. Quienes hemos sido robados por quienes se suponía que cuidaban la caja común.

Reconozco que nunca he sido muy avispado a la hora de resolver a tiempo estas fechorías tan enrevesadas. La mente se me embrolla y acaba cortando burdamente, como la navaja de Ockham, la cabeza del sospecho más evidente. Por suerte, ya lo dicen los ministros, la Justicia no debería funcionar así. Lo único que me queda es esperar a que alguien me lo explique. Cuento los días para que salgan a la palestra los portavoces del PSOE, el coro mediático se sincronice y yo pueda enterarme, al fin, de esos pormenores que demuestren, sin ápice de duda, que el responsable de los delitos achacables al Gobierno siempre he sido yo.