Mientras miles de ciudadanos de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha viven horas de angustia por los incendios incontrolados desatados en las últimas horas, que han llevado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a solicitar la activación del nivel 3 de emergencia nacional, y al Ministerio del Interior a activarlo, el ministro tuitero, Óscar Puente, no ha podido evitar utilizar la red social X para volver a dar muestras de su ignorancia y de su naturaleza sectaria.

El odio hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid le ciega por encima de la situación personal de los ciudadanos que están pasando penurias en unos momentos muy duros y muy difíciles y entre los que habrá votantes del PP, pero también de otros partidos, con toda seguridad. Pero a este político lleno de odio a la derecha le es indiferente y muestra muy poca empatía hacia esos ciudadanos que están pasando por una situación complicada.

Porque, además, no se puede criticar que Carlos Mazón no pidiese al Gobierno ayuda durante la dana y, al mismo tiempo, hacerlo ahora cuando, con buen criterio, la presidenta Ayuso pide activar la emergencia de interés nacional por unos incendios que afectan a tres comunidades autónomas.

"Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta" ha escrito Óscar Puente en X.

Dejando al margen lo miserable que resulta escribir este mensaje cuando todavía no están controlados los incendios —como ya ocurrió el verano pasado con los que se produjeron en Castilla y León (se ve que este ministro no tiene límites y es inmune a las críticas)—, Puente vuelve a poner de manifiesto que, además, es un ignorante. La Unidad Militar de Emergencias tiene como misión la intervención rápida en situaciones de grave riesgo, catástrofe, calamidad pública u otras necesidades públicas dentro del territorio nacional y, en ocasiones, en el extranjero, como acabamos de ver en los terremotos de Venezuela.

La UME actúa cuando la magnitud de una emergencia supera las capacidades de los servicios civiles locales o autonómicos, como bomberos o protección civil. Una de sus actuaciones más conocidas durante el verano es su intervención en los incendios forestales, sea cual sea la comunidad autónoma, del PP, del PSOE o de la Cataluña del PSC.

También intervienen durante riadas, avenidas de agua o borrascas extremas, como ocurrió con Filomena. Otras intervenciones de la UME son las tareas de búsqueda y rescate urbano entre escombros tras terremotos y deslizamientos de tierra; y la descontaminación e intervención en emergencias sanitarias o industriales graves por riesgos tecnológicos, químicos, biológicos o nucleares (NRBQ).

El ministro Puente debería saber, seguro que lo sabe, que los que viven en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular también pagan impuestos que van a financiar la Defensa de España vía Presupuestos Generales. Y la UME es una rama de las Fuerzas Armadas Españolas, aunque su misión no sea la defensa militar del territorio. Así que, aunque le moleste, los ciudadanos de esos territorios tienen el mismo derecho que los de otros territorios a utilizar esos servicios que financian con sus impuestos, independientemente de quien gobierne la comunidad autónoma.