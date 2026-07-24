Castilla y León amaneció este viernes con 9 incendios activos, cuatro de gravedad, entre los que preocupa especialmente el de Burgohondo (Ávila), con tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas entre este municipio, una urbanización de El Tiemblo y un núcleo de turismo rural, lo que ha motivado la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno central, junto con Madrid.

🔊⚠️ ATENCION | Imágenes sensibles.

🎥 David Gómez nos manda este vídeo desde El Tiemblo (imágenes de la 01:15h) donde se ve el alcance del fuego. #IFBurgohondo #Ávila 👉 Zona de Urbanización Buenavista / Santa Águeda. pic.twitter.com/sH3t5FGYo7 — MeteoÁvila (@Meteoavila2) July 24, 2026

El incendio abulense, que se declaró este miércoles, destaca por su especial virulencia, ya que en la tarde del jueves avanzó a una velocidad de 30 kilómetros en 40 minutos, y las llamas entraron en la Reserva Natural de Valle de Iruelas, donde habita una de las principales colonias de buitre negro, que ha quedado arrasada.

El humo obligó a confinar los municipios de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, pero también a evacuar la urbanización La Atalaya en esta última localidad y un núcleo de turismo rural de Valle de Iruelas, junto con dos casas rurales y un camping, y por la noche se ha evacuado una residencia de mayores.

Defensa del Quinto Batallón de Intervención #BIEM5 contra el

impacto del incendio #IFBurgohondo al sur de la población de Navaluenga #Ávila pic.twitter.com/yAlQ0MT2wn — UME (@UMEgob) July 23, 2026

Se mantiene cortada la carretera AV-504 que une El Tiemblo con Cebreros debido a la baja visibilidad producida por el humo. Las previsiones meteorológicas apuntan a rachas de vientos moderadas localmente fuertes desde las 12:00.

⏰ 08:00h 🔥 #IFBurgohondo

🎥 Imágenes desde El Castañar, El Tiemblo (#Ávila). Nos preocupa la evolución del incendio, ya que en cuanto salga el sol y empiece a soplar de nuevo el viento se puede volver a desmadrar. pic.twitter.com/WSiYLaw4TM — MeteoÁvila (@Meteoavila2) July 24, 2026

En total, son más de 1.500 los evacuados, que se suman al centenar de vecinos que ya salieron de sus casas en un barrio de Burgohondo el miércoles, por un fuego que se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGP) 2, y en el que trabajan más de medio centenar de medios, con apoyo de la UME.

León, Segovia, Zamora y Soria

En IGR 2 está también un incendio en Murias de Ponjos (León), que ha subido de gravedad esta madrugada y ha obligado a evacuar tres poblaciones, Rosales, Folloso y Andarroso. Los otros dos incendios de peligrosidad, aunque de nivel IGR 1, son los de Brieva (Segovia) y Castropodame (León), ambos con buena evolución.

La buena evolución del incendio de La Mierla en Guadalajara dio este jueves también un respiro a Soria, donde las llamas no han llegado a entrar en la provincia, pero el humo del incendio sí obligaba a desalojos.

La Junta de Castilla y León mantiene la vigilancia en Soria, aunque ya sin riesgo, y el operativo trabaja en otros incendios declarados en León: La Baña, La Utrera y Quintela, estos últimos iniciados la pasada noche; y uno más en Zamora, en Santa Colomba de las Monjas.