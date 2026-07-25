Interior amplía a Toledo la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios

Tras declarar a última hora del jueves la emergencia de interés nacional por los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la ha ampliado a Toledo ante "la evolución" del fuego.

Según ha anunciado el Ministerio, este sábado se ha decidido ampliar a Toledo la declaración de emergencia de interés nacional declarada por la Orden INT/748/2026, de 23 de julio, y que afectaba por ahora a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, en Castilla y León.

La decisión se ha adoptado a petición de la dirección operativa de la emergencia, y en atención a la evolución de los incendios, a su carácter interterritorial y a la conveniencia de asegurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles.

Este mismo sábado, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) tuvo que ordenar la evacuación de las urbanizaciones El Pinar y El Romillo, ambas situadas en Almorox (Toledo). Se envió a todos sus habitantes un mensaje ES-Alert para informar de la situación.

Además, permanece cortada la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox.

En la extinción del fuego, detectado a las 16:52 horas del miércoles, trabajan cinco medios aéreos, 45 terrestres y cerca de 200 efectivos.