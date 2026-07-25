Bambi y Togasucia contra el mundo

Javier Ruiz une palabras, casi de una en una, pero no pronuncia frases. Cuando hiperventila por una exclusiva de encargo no hay entonación ni asomo de declamación, habla como si leyera palabras sueltas escritas en tarjetones que le mostrara un logopeda. Con esto de la inteligencia artificial no se sabe ya cuándo nos habla un progre binario mal adiestrado y cuándo lo que hay es lo que hay y es inútil seguir buscando. Lo del otro día en TVE parece que fue cierto.

Un diálogo con pretensiones exculpatorias entre el cantamañanas y el joyero de las nubes, que también parece que habla traducido por Google, es la peor pesadilla de cualquier abogado, pero ellos piensan a lo grande: el tiempo y los amigos reducirán a mera anécdota este intento organizado de acabar con el socialismo en España. ¿Rescates? Yo no fui. ¿Off shore? Y eso qué es. ¿Joyas? Estaban ahí. ¿Petróleo? Está muy caro.

Este es el que dice que acabó con ETA. ¡Qué no firmaría mientras esperaba que Rajoy perdiera sus primeras elecciones! A las joyas les pasa como a las pistas del 11-M. Que estaban ahí, sin más afán. Kangoo vacía, Kangoo llena. Sin metralla, con metralla. Escuchar a Zapatero, siempre encogido de hombros como para que no se le salgan las mentiras por las costuras, anima a dudar de todo lo que ha tocado en su vida, de cualquier escenario criminal que haya pisado. Siempre abandona la nube tóxica envuelto en una presunta prescripción y eso es precisamente lo que vuelve a buscar ahora. Tiempo y niebla. Eso y la excepcionalidad que le pueden regalar sus escuderos, los que le llevaron a hombros desde Irak.

"Una historia sin intención", "sin afán patrimonial". Como él mismo, la joya más preciada del PSOE. Zapatero estaba allí, en los rescates con los julios, en Caracas con Delcy y Maduro y contra María Corina, en Pekín… sin intención ni afán.

Romper el silencio y no aportar nada era precisamente lo que quería, y para eso qué mejor que TVE con comisario saliente. Zapatero quiere estar ahí, como las joyas, sin intención. Pero estar. Cree que su imagen todavía es rentable y espera que funcione como argumento que si "da la cara" es porque no hay nada que rascar o es mucho menos de lo que parece. Su comparecencia a finales de mayo entre aligustres, setos de arizónicas y gorriones —Gertru, saca la cámara que voy a hablar— fue el primer intento: jamás de los jamases, nunca, ni en España ni fuera de España, ni rescates ni cosa parecida, ni público ni privado.

En las tramoyas ya están buscando la forma de que el decorado sea el más beneficioso, pero hasta eso se les complica. Como explica Miguel Ángel Pérez, la principal estrategia pasaba por la nulidad, pero no cualquiera sino en mitad de la instrucción, como si fuera un pisotón al freno para cuestionarlo todo ante el Tribunal Constitucional aunque no sea un tribunal de casación. Haría falta mucha imaginación y no menos atajos legales pero no es un cualquiera, es un expresidente socialista, y si algo ha quedado claro es que unos son más iguales ante la Ley que otros.

Las fuerzas en el Tribunal Cándido están 7 a 5 a favor del reo. Pero no va a ser fácil. La evidente relación de "estrecha amistad" entre el presidente del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, y el expresidente Zapatero reduciría la diferencia porque Togasucia tendría que inhibirse. O sea, 6 a 5, todavía a favor de Bambi para cuando intenten la enésima, que lo harán.

¿Alguna conciencia inquieta entre los 6 magníficos de la puñeta y la rosa? Todo es posible, aunque la izquierda judicial tiende a la lealtad ciega, como debería serlo la administración de Justicia. Lo que está claro es que la excepcionalidad cuenta el doble y, por su naturaleza, no podemos preverla aunque sí sospechar su llegada.

De momento el incidente de nulidad ordinario por el caso Plus Ultra ya ha sido rechazado por el juez José Luis Calama, que, además, ha llamado a declarar, a primeros de septiembre, a la cúpula de la compañía: su presidente, Julio Martínez Sola, y al CEO, Roberto Roselli. Ambos han salido ya de la empresa que fue rescatada con 53 millones de euros. Y ambos han reconocido haber pagado comisiones a Zapatero. Con Julito fuera del alcance del rayo rojo inmovilizador y dispuesto a colaborar con la Justicia y consigo mismo la cosa se complica pese a los esfuerzos del camarada Ruiz de TVE que ya ha vuelto a silabear que el asunto del expresidente se desmorona, "se des-hi-la-cha".

La causa contempla los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida y contrabando, además de los presuntos delitos fiscales derivados. Y tiene pinta de que llegará alguno más.

Pero Él estaba ahí, sin intención. Sin afán patrimonial. Sin apenas vergüenza.