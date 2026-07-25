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España

La desolación por el fuego incontrolado en Madrid y Ávila

Los incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid y en Ávila afectan ya a casi cien mil personas entre evacuados y confinados. En Madrid, se ha evacuado Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, además de los pueblos ya evacuados este viernes (Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valmaqueda, Aldea del fresno, Zarzalejo y Peralejo). Además están confinados San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado. En Ávila, se ha decidido evacuar todo el valle del Tiétar.

Libertad Digital
El Tiemblo
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El Tiemblo

Una espesa columna de humo cerca de El Castañar de El Tiemblo, a 24 de julio de 2026, en El Tiemblo, Ávila, Castilla y León (España).

Embalse de El Burguillo
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Embalse de El Burguillo

Casas quemadas en los alrededores de el embalse de El Burguillo por el incendio que se originó en Burgohondo (Ávila).

Evacuación
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Evacuación

Miles de personas se marchan de los municipios afectados por el fuego en dirección Toledo y Escalona. El Gobierno ha decretado la evacuación de todo el Valle del Tiétar y de los dos municipios de Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios.

Embalse de El Burguillo
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Embalse de El Burguillo

Casa quemada en los alrededores de el embalse de El Burguillo por el incendio que se originó en Burgohondo (Ávila).

Cadalso de los Vidrios
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Cadalso de los Vidrios

Una agente de Protección Civil visiblemente afectada por el desalojo de la localidad madrileña de Cadalso de los Vídrios.

Evacuados en Las Rozas
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Evacuados en Las Rozas

Decenas de vecinos de las localidades desalojadas por el incendio de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid permanecen en un polideportivo de Las Rozas .

Evacuados en Las Rozas
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Evacuados en Las Rozas

Decenas de vecinos de las localidades desalojadas por el incendio de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid permanecen en un polideportivo de Las Rozas.

Navas del Rey
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Navas del Rey

Una antena de telefonía y el humo de los incendios en Navas del Rey.

Burgohondo
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Burgohondo

Zonas quemadas en los alrededores de el embalse de El Burguillo por el incendio que se originó en Burgohondo .

Robledo de Chavela
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Robledo de Chavela

Vista del incendio de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid desde la localidad de Robledo de Chavela.

Aldea del Fresno
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Aldea del Fresno

Varias personas desalojadas del municipio de Aldea del Fresno llegan al polideportivo de Villamanta.

Navalcarnero
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Navalcarnero

El sol, eclipsado por el humo de los incendios en Navalcarnero, Madrid

Aldea del Fresno
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Aldea del Fresno

Calle desierta en Aldea del Fresno en alerta por el incendio declarado en el municipio madrileño de Villa del Prado.

Burgohondo
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Burgohondo

Camas instaladas para los evacuados del incendio en Ávila.

Burgohondo
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Burgohondo

Vecina con mascarilla en el pueblo de Burgohondo.

Burgohondo
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Burgohondo

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción en Burgohondo.

Burgohondo
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Burgohondo

Humo en el valle donde está el incendio en Burgohondo.

San Martín de Valdeiglesias
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San Martín de Valdeiglesias

Un vecino observa la enorme columna de humo del incendio forestal desatado en San Martín de Valdeiglesias. 

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El incendio devora los pinares de San Martín de Valdeiglesias.

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