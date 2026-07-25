El incendio forestal de Burgohondo (Ávila), que este sábado afronta su cuarta jornada, se ha descontrolado aún más alrededor del mediodía, después de que el viento girase de orientación y se hiciese más fuerte.

El cambio en la situación ha obligado a ordenar la evacuación preventiva de siete municipios del Valle del Tiétar ante el rápido avance de las llamas. Las localidades afectadas son Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo de la Adrada, Santa María del Tiétar, Navahondilla y Casavieja, mientras que el balance provisional sitúa en 5.150 los evacuados y en 8.600 las personas confinadas.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha explicado que la decisión responde a la propagación del incendio "de copa a copa", un fenómeno que acelera el avance del fuego. La orden de evacuación se ha comunicado mediante el sistema ES-Alert y a través de los alcaldes de los municipios afectados. Además, ha advertido de que no se descartan nuevas evacuaciones si la evolución del incendio continúa siendo desfavorable.

Las autoridades han reconocido que la noche ha sido especialmente complicada debido a los continuos cambios de viento y a la influencia del incendio que avanza desde San Martín de Valdeiglesias (Madrid). Esta situación ha provocado reactivaciones del fuego en zonas como La Atalaya y El Tiemblo, obligando a modificar de forma constante la estrategia de extinción. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado el momento de "extremadamente complejo".

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, el incendio apenas ha avanzado durante la noche en las zonas de Navaluenga, El Barraco y Cebreros, aunque la situación sigue siendo muy preocupante en el frente sur, entre Casillas y Piedralaves, donde las llamas han penetrado en una amplia masa forestal favorecidas por el cambio del viento.

La prioridad de los servicios de emergencia continúa siendo la protección de la población. Los evacuados están siendo trasladados principalmente a Arenas de San Pedro, Candeleda y Talavera de la Reina, mientras que otros han sido realojados en instalaciones habilitadas en Ávila. Además, permanecen cortadas la N-403 y varias carreteras autonómicas, mientras durante la jornada se incorporarán nuevos medios internacionales y se celebrará la primera reunión de coordinación conjunta entre los dispositivos desplegados en Ávila y Madrid.