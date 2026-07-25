La Guardia Civil refuerza la vigilancia en los pueblos desalojados para evitar robos

La magnitud de los incendios en Madrid y Ávila ha forzado miles de evacuaciones. Ante la situación, la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia de las poblaciones desalojadas con el objetivo de evitar robos, impedir retornos que no estén autorizados o facilitar el acceso a los equipos de extinción.

En las últimas horas, patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad se han desplegado en estas poblaciones evacuadas.

Según datos del Ministerio del Interior, los municipios afectados en Ávila son Piedralaves (con 2.200 habitantes censados), La Adrada (2.800), Casillas (1.380), Sotillo (5.000), Santa María del Tiétar (unos 1.000), Navahondilla (con unos 400), Burgohondo (1.269), El Hoyo de Pinares (2.180), Villanueva de Ávila (202), El Tiemblo (4.582), Cebreros (3.350) y Navaluenga (2.135).

En Madrid, los municipios afectados son Robledo de Chavela (5.000 habitantes censados), Fresnedillas de la Oliva (2.000), Chapinería (2.700), Navas del Rey (3.400), Colmenar del Arroyo (2.044), Villa del Prado (7.750), San Martín de Valdeiglesias (9.300), Pelayos de la Presa (3.195), Cenicientos (2.150), Aldea del Fresno (3.500), Cadalso de los Vidrios (3.370), Rozas de Puerto Real (580), Navalagamella (3.170) y Zarzalejo (unos 2.000).