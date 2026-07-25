La islamización de Ceuta y Melilla: un informe alerta de que los musulmanes ya son mayoría entre niños y jóvenes

En Ceuta y Melilla los musulmanes son ya mayoritarios, sobre todo entre los niños y jóvenes, según el informe 'Demografía de Canarias, Ceuta y Melilla: la porosa frontera sur de España', publicado por CEU Cefas y consultado por Libertad Digital, en el que se señala que más del 80% de los recién nacidos tiene nombres musulmanes. En dicho estudio se advierte también de las peligrosas "ambiciones expansivas" de Marruecos con estos territorios españoles.

En ambas ciudades costeras, la población nacida en el extranjero presenta un perfil muy distinto al del resto de España. Aunque en Ceuta el porcentaje de residentes nacidos fuera del país (14,1%) es inferior a la media nacional (20,2%), y en Melilla asciende al 24,4%, más del 86% de esos inmigrantes procede de Marruecos, frente al 12,3% del conjunto del país. Los nacidos en Marruecos representan ya el 11,8% de la población de Ceuta y el 21,2% de la de Melilla, cifras que no incluyen a sus hijos y nietos nacidos en España.

El estudio destaca además que ambas ciudades cuentan con la población más joven del país. Según el INE, la edad media es de 39,26 años en Ceuta y de 37,66 en Melilla, frente a los 44,55 años del conjunto nacional. Los autores atribuyen esta diferencia, en gran medida, a la mayor fecundidad histórica de la población de origen marroquí, que permitió que ambas ciudades mantuvieran durante décadas las tasas de natalidad más elevadas de España, aunque esta tendencia también se encuentra actualmente en descenso.

Nombres árabes

Como reflejo de ese cambio demográfico, el informe señala que entre los bebés varones nacidos entre 2020 y 2024 con alguno de los 20 nombres más frecuentes, el 81,1% tenía un nombre árabe en Ceuta y el 92,5% en Melilla, frente al entorno del 22% registrado en ambas ciudades durante los años setenta. Además, más de la mitad de la población ya tiene apellidos de tipo árabe: el 53,5% en Ceuta y el 56,4% en Melilla.

A partir de estos indicadores, el informe concluye que la población de origen marroquí-musulmán es ya mayoritaria o está muy cerca de serlo en ambas ciudades, mientras que entre los niños y los jóvenes esa mayoría ya sería aún más amplia. El estudio también subraya que Ceuta y Melilla registran las tasas de paro más elevadas del país y la menor esperanza de vida de España.

"Reivindicaciones expansivas" de Marruecos

En paralelo, los investigadores también alertan de que "las fronteras de Ceuta y Melilla son traspasadas de forma recurrente e ilegal desde hace décadas por abundante inmigración procedente de Marruecos y otros países africanos, sin que las autoridades españolas hayan logrado garantizar eficazmente su integridad. Sobre Ceuta y Melilla penden reivindicaciones territoriales marroquíes y su población ya es, en gran medida, de origen o sustrato familiar marroquí.

Por estas "reivindicaciones expansivas de Rabat", los investigadores recuerdan que "Ceuta y Melilla reciben en los medios de comunicación y en los estudios sociodemográficos una atención muy superior a la que les correspondería por su peso poblacional en España (menos del 0,4% de su población total entre ambas ciudades)". A su juicio, esto se debe a factores singulares como "su ubicación geográfica, las reivindicaciones territoriales marroquíes asociadas a esos enclaves, las numerosas violaciones de sus fronteras por personas procedentes de Marruecos, y el peso enorme y creciente en ambas ciudades de sustrato marroquí-musulmán, con las transformaciones en la vida pública que esto va entrañando".