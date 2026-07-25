Así acorrala la UCO a Montero: tres presidentes de la SEPI imputados bajo su mando

La UCO ha empezado ya a elaborar una argumentación que apunta directamente a la exministra y exvicepresidenta de Pedro Sánchez, María Jesús Montero. Las tesis que sostiene la UCO son que Montero fue la responsable final del nombramiento de tres presidentes de la SEPI imputados (Vicente Fernández Guerrero, Bartolomé Lora [presidente en funciones] y Belén Gualda) y que, además, estos eran, a su vez, los responsables en cascada de los nombramientos de los presidentes de las empresas sospechosas de haber intervenido en contratos con presuntos pagos o amaños.

Uno de los ejemplos que detalla la UCO para explicar esta relación en cascada es el de Enusa, una empresa que, para colmo, está presidida en este momento por el que fuera hasta hace poco gerente del propio PSOE, Mariano Moreno. "Por otro lado, en lo que concierne al órgano de administración de Enusa, se configura como un Consejo de Administración, al frente del cual

se encuentra el presidente de la entidad, que entre el 23.07.2018 y el 22.12.2021, fue José Vicente Berlanga Arona". Y en esa época, por ejemplo, ya detecta la UCO tratos con Acciona sospechosos.

"En cuanto al nombramiento del presidente de esta empresa pública, sería competencia del Consejo de Administración de Enusa, haciéndolo a propuesta de la SEPI. A tales efectos, debe tenerse en cuenta que la SEPI, en su condición de accionista mayoritario de Enusa (60%), puede elegir, a través de una Junta General de Accionistas, la composición de este

Consejo". Y, "sobre este particular, se señala que en el momento en el que tuvo lugar el nombramiento de Berlanga como presidente del Consejo de Administración de Enusa (23.07.2018), Vicente Fernández Guerrero ocupaba a su vez el puesto de presidente de la SEPI (23.06.2018 - 04.10.2019)". ¿Y quién nombró a Fernández Guerrero? Pues Montero, igual que al resto de presidentes imputados.

"Por otro lado, Enusa cuenta con un Comité de Dirección, que en el año 2021 presentaba la siguiente composición, encontrándose al frente de la Dirección Corporativa Rosario Arévalo Sánchez". Y el "nombramiento de estos directores sería aprobado por el Comité de

Dirección de la SEPI, al tratarse de personal directivo de 'primer nivel'". Es decir, de nuevo, la responsabilidad final escala y acaba en el control de la SEPI, responsabilidad final de María Jesús Montero.

Y no hay que olvidar que el esquema de presidentes imputados se ha repetido bajo su mando en nada menos que tres ocasiones. La primera, con Vicente Fernández (presidente entre 2018 y 2019). Fue imputado y detenido en el marco del caso Leire, donde se investiga una presunta trama de corrupción, amaños en contratos de empresas públicas y el presunto cobro de comisiones ilegales o "mordidas" por medio de las empresas afectadas. Previamente, en 2019, ya había dimitido tras ser investigado en la causa de la mina de Aznalcóllar en Andalucía, un caso del que posteriormente fue absuelto.

La segunda ocasión fue la de Bartolomé Lora (presidente en funciones entre 2019 y 2021 por decisión de Montero). Asumió la presidencia interina tras la dimisión de Vicente Fernández. Su imputación se produjo a raíz de las investigaciones sobre las ayudas estatales y rescates financieros concedidos a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) durante la pandemia. La investigación del caso apunta a presuntas irregularidades, malversación y prevaricación en la tramitación de dichos fondos públicos.

La tercera y última ocasión ha sido la de Belén Gualda (presidenta desde 2021). Ha sido citada como investigada por el juez en la pieza judicial del caso Leire. Los motivos se centran en el presunto amaño de contratos en el seno de corporaciones y empresas dependientes de la SEPI, así como la colocación irregular de personas afines al partido del Gobierno en puestos de entidades públicas asociadas al holding estatal.