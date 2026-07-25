La Escuela de Policía de Ávila, refugio para más de 1.000 evacuados

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha visitado esta tarde a las más de mil personas realojadas en la Academia de Policía Nacional de Ávila, que ha acogido a los desplazados por los incendios de la provincia.

La vicepresidenta ha agradecido la labor de todas y cada una de las personas que atienden a los desplazados y especialmente a los responsables de la Academia, con el jefe de división de la Policía Nacional, Javier Nogueroles, al frente.

La Escuela Nacional de Policía de Ávila se ha convertido en las últimas horas en el refugio de cientos de ciudadanos, muchos de ellos ancianos, evacuados de los pueblos de la provincia afectados por los incendios.

Fuentes policiales han indicado a EFE que hasta este mediodía habían sido ubicados 800 ciudadanos en estas dependencias policiales y que las previsiones es que alcancen los 1.500 realojados en esta academia en la que anualmente se forman miles de agentes de la Policía Nacional.

Los desplazados han sido ubicados en los módulos que habitualmente se destinan a los alumnos, mientras que la escuela también ha puesto a disposición de los evacuados el servicios de comedor y la atención médica.

Además, según han apuntado las fuentes, los residente de Ávila capital están prestando mucha ayuda y han puesto a disposición de estos desplazadas enseres de primera necesidad.