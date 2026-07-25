PNV y EH Bildu impiden que el ayuntamiento de Guecho condene las agresiones a los seguidores de la selección española

Los episodios de violencia e intimidación contra los seguidores de la selección española que se han producido en Guecho (Vizcaya) durante la celebración del Mundial no van a tener ningún tipo de respuesta desde el ayuntamiento de la localidad. Así lo ha decidido la mayoría que suman PNV y EH Bildu en el pleno municipal tumbando una iniciativa del Partido Popular que condenaba los hechos acontecidos.

La moción, debatida durante el pleno de esta semana, contó con el voto en contra de los 15 concejales –supera la mayoría absoluta– que suman los peneuvistas y los herederos de Batasuna-ETA en el municipio vizcaíno. Tampoco contó con el apoyo de los tres ediles del PSOE, que optaron por la equidistancia que les ofrecía la abstención. Sólo el PP ha dado su apoyo a los agredidos e intimidados.

La iniciativa presentada por los populares denunciaba que durante los partidos de la selección española se habían producido distintos episodios de presión en el barrio de Algorta. El texto recogía desde la colocación de pegatinas en escaparates hasta una campaña en redes sociales para boicotear la emisión de los encuentros y la presencia de grupos de jóvenes que habrían acudido a varios bares para obligar a apagar las televisiones.

El PP quería que el ayuntamiento aprobara una declaración institucional de condena. Quería que la misma reafirmara el derecho de todos los vecinos a vestir camisetas o portar banderas de la selección española, instara a la policía municipal a actuar frente a cualquier coacción por motivos ideológicos o identitarios y condenara expresamente las actitudes de violencia e intimidación registradas durante el Mundial.

Tras la votación, el portavoz del PP en el ayuntamiento de Guecho, Eduardo Andrade, ha criticado el posicionamiento de los independentistas. "A todo eso el PNV y EH Bildu ha votado en contra. Tendrán que explicar a sus vecinos por qué prefieren defender a los bilduetarras que a los vecinos de bien que están simplemente viendo partidos de fútbol en nuestros bares y comercios", ha asegurado.

En esta línea, ha lamentado y condenado que "grupos de bilduetarras" recorrieron distintos establecimientos hosteleros de la localidad para impedir que se vieran los partidos de la selección española y que también intimidaron a vecinos que paseaban por las calles de Guecho portando camisetas o banderas nacionales.li