Sánchez comparece sin preguntas y anuncia que los incendios de Madrid y Ávila se abordan ya como uno solo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado de que la situación provocada por los incendios forestales que afectan a Madrid y Ávila continúa siendo "compleja", aunque ha señalado que durante este fin de semana existe una "ventana de oportunidad" para avanzar en las tareas de extinción.

Tras visitar el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) y presidir la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, Sánchez ha explicado que la evolución del incendio sigue condicionada por factores meteorológicos como el viento o la posible aparición de tormentas secas, pese al descenso de las temperaturas.

Mando único para un único incendio

El jefe del Ejecutivo ha destacado que los distintos focos declarados en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila se gestionan ya como "un único incendio", después de que el Gobierno asumiera el mando único al elevar la emergencia al Nivel 3.

👩‍🚒 La @UMEgob en #Ávila, #Madrid, #Teruel, luchando con todos los medios contra los incendios que asolan estos territorios. 🤝 Trabajo en equipo, coordinación y entrega para alejar las llamas de las viviendas y frenar el avance del fuego. 💛 Gracias por estar ahí, siempre. pic.twitter.com/IKYlMvhUxf — Ministerio Defensa (@Defensagob) July 25, 2026

Según ha detallado, en el dispositivo participan medios estatales, autonómicos y locales, además de recursos del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Una decena de Comunidades Autónomas están colaborando en las labores de extinción, a las que se sumarán efectivos procedentes de Grecia e Italia, mientras que más de un centenar de militares portugueses ya trabajan sobre el terreno en Ávila.

Sánchez ha insistido en que la prioridad es proteger a la población, garantizar la seguridad de los vecinos evacuados o confinados y defender los núcleos urbanos antes de centrar todos los esfuerzos en la extinción del incendio.

Vincula los incendios a la emergencia climática

Durante su intervención, el presidente ha aprovechado para relacionar la gravedad de estos incendios con la emergencia climática. Según los datos ofrecidos por el Gobierno, en lo que va de año ya se han calcinado más de 130.000 hectáreas en España, una cifra superior a la media anual de la última década, situada en torno a las 100.000 hectáreas.

A juicio de Sánchez, estos datos evidencian que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos y que están superando las previsiones científicas.

Reclama un pacto de Estado

El presidente ha defendido la necesidad de reforzar la prevención, la capacidad de respuesta y la concienciación frente a este tipo de emergencias, al tiempo que ha reclamado un pacto de Estado contra la emergencia climática.

En este sentido, ha pedido a todas las administraciones que actúen siguiendo los criterios científicos y ha advertido de que el aumento de las temperaturas y de los fenómenos extremos tendrá una incidencia creciente sobre la biodiversidad y sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.

Finalmente, Sánchez ha garantizado que el Gobierno colaborará con los Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas afectadas tanto en las labores de recuperación como en la reconstrucción de las zonas dañadas por el fuego.