Todas las carreteras cortadas por los incendios en España

Los incendios que azotan este verano a España han dejado varios muertos, una oleada de hectáreas calcinadas, miles de personas evacuadas y ahora mismo hay decenas de carreteras nacionales, comarcales y autonómicas que permanecen cortadas al tráfico en varias comunidades autónomas, según el último cuadro de mandos de carreteras cortadas por incendio elaborado por la Dirección General de Tráfico (DGT), elaborado este sábado 25 de julio.

En Andalucía, el corte se concentra en la provincia de Huelva, en la A-475 entre Villanueva de las Cruces y Tharsis, cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 11,8 y 22,4.

En Aragón, es la provincia de Teruel la que concentra los cortes, con la A-1702 cortada entre los kilómetros 10 y 20 a la altura de Ejulve, y dos vías más cerradas entre Dos Torres de Mercader y Casas de la Umbría: la TE-38, entre los kilómetros 0 y 15,5, y la TE-V-8101, entre Castellote y Dos Torres de Mercader, del kilómetro 0 al 15.

En Madrid las carreteras cortadas son: las M-501, M-512 y M-541, entre Chapinería y Pelayos de la Presa; las M-507 y M-540, en Villa del Prado; la M-510 en Valdemorillo, la M-533 en El Alcor y la N-403, en San Martín de Valdeiglesias.

En Castilla-La Mancha, la provincia más afectada es Guadalajara con hasta 12 carreteras cortadas: CM-110, en Atienza; CM-1001, en La Toba; CM-1005, en La Miñosa; CM-1006, en Cogolludo; GU-137, en Villares de Jadraque; GU-140, en Bustares; GU-144, en Arbancón; GU-145 y GU-213, en Ujados; GU-147, en Hiendelaencina; GU-151, en Condemios de Arriba; GU-161, en Zarzuela de Jadraque; y GU-177, en Arroyo de las Fraguas.

En Castilla y León, la provincia afectada es Ávila donde están cortadas las AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, en Cebreros; AV-901 y AV-902, en Burgohondo; AV-904, en Guisando; y N-403, en El Barraco.

📌 Consulta en tiempo real en la web de la #DGT todas las carreteras afectadas por #incendios, así como su localización, sentido de la marcha y nivel de servicio. ℹ️ Información adicional en: https://t.co/nZO34Y31FC pic.twitter.com/cYZTPLELG7 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 25, 2026

La Dirección General de Tráfico recomienda consultar la web de la DGT para conocer en tiempo real todas las carreteras afectadas por incendios, así como su localización, sentido de la marcha y nivel de servicio.