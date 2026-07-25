Todas las localidades desalojadas o confinadas por la ola de incendios en España

La oleada de incendios forestales que afecta a España ha obligado a evacuar de manera preventiva a decenas de miles de personas castigadas por el fuego.
Las últimas cifras apuntan a cerca de 90.000 personas que han tenido que salir de sus hogares. Uno de los peores incendios que se recuerdan ha llevado a una situación de emergencia sin precedentes en algunas de estas zonas.
La lista completa de localidades desalojadas o confinadas es la siguiente:
En la Comunidad de Madrid:
Las llamas han provocado el desalojo de 12 localidades:
- Chapinería
- Navas del Rey
- Colmenar del Arroyo
- Fresnedillas de la Oliva
- Robledo de Chavela
- Navalagamella
- Aldea del Fresno
- Zarzalejo
- Pedanía de Peralejo
- Cadalso de los Vidrios
- Rozas de Puerto Real
- Cenicientos
Permanecen bajo confinamiento por riesgo extremo otras cuatro localidades madrileñas:
- San Martín de Valdeiglesias
- Villa del Prado
- Valmaqueda
- Pelayos de la Presa
En Ávila:
El incendio originado en Burgohondo ha forzado la evacuación de 10 localidades:
- Piedralaves
- La Adrada
- Casillas
- Sotillo de la Adrada
- Santa María del Tiétar
- Navahondilla
- Casaviejas
- Hoyo de Pinares
- Burgohondo
- Villanueva de Ávila
Según las autoridades, unas 30.000 personas se han visto afectadas por esta medida.
A estos siete municipios se suman otras localidades que ya estaban evacuadas en la provincia desde jornadas anteriores:
- Urbanización La Atalaya El Tiemblo
Otras poblaciones permanecen confinadas, sin poder ser desalojadas por la proximidad o el riesgo de las llamas: Cebreros, Navaluenga y la propia localidad de El Tiemblo, sumando miles de residentes bajo restricciones de movilidad.
En Toledo:
Debido a la evolución del incendio declarado en Burgohondo (Ávila), se ha establecido la evacuación de Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar, todos ellos municipios de Toledo hacia Talavera de la Reina.
En Castellón:
La Generalidad Valenciana ha ordenado el confinamiento preventivo de los municipios de Vall de Uxó y Artana por el incendio declarado este sábado en Vall de Uxó.
Las autoridades están procediendo también al desalojo de los municipios de Vilavella, de unos 3.000 habitantes y Eslida (de 800) como medida preventiva, debido a la cercanía y evolución del incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de La Vall d'Uixò (Castellón).
La situación cambia por momentos y las autoridades advierten de que podrían producirse nuevas evacuaciones o confinamientos en las próximas horas según evolucione el incendio y cambien las condiciones meteorológicas.