Todas las localidades desalojadas o confinadas por la ola de incendios en España

La oleada de incendios forestales que afecta a España ha obligado a evacuar de manera preventiva a decenas de miles de personas castigadas por el fuego.

Las últimas cifras apuntan a cerca de 90.000 personas que han tenido que salir de sus hogares. Uno de los peores incendios que se recuerdan ha llevado a una situación de emergencia sin precedentes en algunas de estas zonas.

La lista completa de localidades desalojadas o confinadas es la siguiente:

En la Comunidad de Madrid:

Las llamas han provocado el desalojo de 12 localidades:

- Chapinería

- Navas del Rey

- Colmenar del Arroyo

- Fresnedillas de la Oliva

- Robledo de Chavela

- Navalagamella

- Aldea del Fresno

- Zarzalejo

- Pedanía de Peralejo

- Cadalso de los Vidrios

- Rozas de Puerto Real

- Cenicientos

Permanecen bajo confinamiento por riesgo extremo otras cuatro localidades madrileñas:

- San Martín de Valdeiglesias

- Villa del Prado

- Valmaqueda

- Pelayos de la Presa

En Ávila:

El incendio originado en Burgohondo ha forzado la evacuación de 10 localidades:

- Piedralaves

- La Adrada

- Casillas

- Sotillo de la Adrada

- Santa María del Tiétar

- Navahondilla

- Casaviejas

- Hoyo de Pinares

- Burgohondo

- Villanueva de Ávila

Según las autoridades, unas 30.000 personas se han visto afectadas por esta medida.

A estos siete municipios se suman otras localidades que ya estaban evacuadas en la provincia desde jornadas anteriores:

- Urbanización La Atalaya El Tiemblo

Otras poblaciones permanecen confinadas, sin poder ser desalojadas por la proximidad o el riesgo de las llamas: Cebreros, Navaluenga y la propia localidad de El Tiemblo, sumando miles de residentes bajo restricciones de movilidad.

En Castellón:

La Generalidad Valenciana ha ordenado el confinamiento preventivo de los municipios de Vall de Uxó y Artana por el incendio declarado este sábado en Vall de Uxó.

La situación cambia por momentos y las autoridades advierten de que podrían producirse nuevas evacuaciones o confinamientos en las próximas horas según evolucione el incendio y cambien las condiciones meteorológicas.