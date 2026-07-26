El incendio declarado en Burgohondo (Ávila) ha quemado ya unas 50.000 hectáreas, una cifra que convierte este fuego en el mayor de la historia de España desde que se tienen registros, al superar el ocurrido en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León) en agosto de 2025.

Así lo ha explicado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, en declaraciones a los medios, durante su visita al puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), donde ha destacado el trabajo "conjunto" de todas las administraciones en esta temporada de incendios forestales tan "extraordinariamente complicada".

En conjunto, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo suman 77.000 hectáreas calcinadas de las que el fuego ha afectado a unas 50.000 hectáreas en la provincia abulense, más de 25.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid y más de 2.000 hectáreas en Toledo.

Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobará este martes en Consejo de Ministros un real decreto que declarará zonas gravemente afectadas a los territorios que están siendo asolados por las llamas.

Durante su intervención ante los medio, Aagesen ha agradecido la labor de ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, que han estado "trabajando juntos y unidos", una colaboración que ha definido como "un ejemplo palpable y visible del trabajo mano a mano".

"Sois un orgullo de país", ha resaltado la ministra, quien también ha trasladado todo su apoyo a las familias desplazadas por los incendios y ha agradecido a los voluntarios que se encuentran "al frente de la atención y la asistencia".

Aagesen ha incidido en que España está atravesando una temporada "extraordinariamente complicada" de fuegos, en la que se han registrado ya 32 grandes incendios forestales y han ardido alrededor de 153.000 hectáreas desde el 1 de enero, seis veces más que el año anterior en el mismo periodo.

Asimismo, la ministra ha adelantado que "aún se prevén más evacuaciones" en la zona oeste donde está teniendo lugar el incendio que une las provincias de Madrid, Ávila y Toledo y ha añadido que la población regresará a sus casa cuando se produzca la "máxima seguridad" y para ello se irá dando toda la información puntualmente.

"Estamos actuando para obtener una resolución lo más temprana posible y atacar la extinción", ha incidido Aagesen.

Hasta esta tarde, ha matizado, hay unas 90.000 personas evacuadas o confinadas en Ávila, Madrid y Toledo, y otros 16.000 desalojados en Castellón.

En concreto, en las tres provincias bajo emergencia nacional hay 59.896 evacuados y 29.867 confinados.